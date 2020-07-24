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士官酒駕載咩撞小黃畫面曝！BMW彈起「爆出大火球」　無辜騎士遭波及傻停路口

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記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭洪姓士官24日凌晨0時許酒後駕駛白色BMW，載著女性友人行經冬山路五段、義成路口時，因心虛躲避警察，加速闖越路口時高速撞上計程車、接著再撞上分隔島，整輛BMW瞬間彈起騰空，炸出一團大火球，就連一旁的機車騎士都遭到波及；整起事故共釀成4人受傷，所幸傷者均無生命危險。

▲▼宜蘭士官酒駕載咩撞小黃畫面曝！BMW彈起「爆出大火球」　無辜騎士遭波及傻停路口。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼宜蘭士官酒駕載咩撞小黃畫面曝！BMW彈起「爆出大火球」　無辜騎士遭波及傻停路口。（圖／記者游芳男翻攝）

▲BMW撞上計程車後還「爆出大火球」。（圖／記者游芳男翻攝）

警方初步調查，當時洪姓士官酒後駕車，在路口發現巡邏警方時心虛，因此重踩油門加速逃離。但因洪男闖紅燈引起警方注意，立即鳴笛展開追緝，但事後警方見洪高速連闖2個紅燈，顧及民眾安全並未再追。豈料洪男行經冬山鄉冬山路五段、義成路口時，竟高速撞上計程車。

監視器畫面拍下，當時白色BMW車速相當快，撞上計程車後再筆直撞上前方分隔島，接著車身彈起騰空，還炸出一團巨大火球，波及一旁騎士、店家、以及一輛小貨車；其中無辜的騎士更是被突如其來的撞擊嚇到傻在原地。

事後警消據報趕抵現場，動用破壞器材救援，計程車張姓駕駛全身多處擦傷、肇事的洪男左手受傷，洪男的女性友人則無大礙；這起車禍共計造成4人受傷，所幸均無生命危險。事後警方經測，發現洪男酒測值高達0.4mg/L，訊後依公共危險罪嫌送辦。

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▼整起事故共造成4人受傷，所幸傷者均無大礙。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼白色BMW躲警取締酒駕，闖紅燈撞計程車後，還噴飛撞路旁1小貨車、1機車騎士、店家等。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼白色BMW躲警取締酒駕，闖紅燈撞計程車後，還噴飛撞路旁1小貨車、1機車騎士、店家等。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼白色BMW躲警取締酒駕，闖紅燈撞計程車後，還噴飛撞路旁1小貨車、1機車騎士、店家等。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼白色BMW躲警取締酒駕，闖紅燈撞計程車後，還噴飛撞路旁1小貨車、1機車騎士、店家等。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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