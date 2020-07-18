前晚開心吃蛋糕...女睡覺離奇「人間蒸發」13天！　滿牆監視器完全沒拍到

▲杭州一名女子從家中離奇消失。（圖／翻攝自牛視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

浙江杭州市53歲來惠利5日睡覺時離奇從家中「消失」，家人已找過電梯井、地下室、樓頂，甚至蓄水箱都已經打開過，完全沒有被監視器拍下身影，彷彿人間蒸發，離奇案件引起許多人討論。

綜合陸媒報導，來大姐的女兒表示，媽媽平時在一間會計師事務所擔任清潔員，5日淩晨12時30分許爸爸起床上廁所時，還有看到媽媽在旁邊睡覺，但清晨5時半起床時，人就已經不見了。

來小姐丈夫指出，當時沒有多想，以為老婆有事出門了，直到6日下午接獲會計師事務所通知曠職電話，才發現出事了，一家人趕緊前往派出所報警。仔細一查來小姐一同不見的，只有一件咖啡色睡衣。

來大姐的女兒說，事發前一家人沒有發生過衝突，失蹤前一天晚上，爸媽還和小女兒一起吃了蛋糕。查看監視器畫面發現，來大姐最後出現的畫面，是7月4日下午，帶著小女兒一起回家。詭異的是，完全沒有發現來小姐離開的影像。

社區每個單元門口都裝有兩個監控，人流量最大的北門出入口，也有兩個監控，在馬路對面，還有一個監控。接獲通報後，民警帶警犬展開地毯式搜索，連住戶家的冰箱保險櫃也沒放過。

除此之外，包括社區地下室、樓頂等區域，都沒有任何發現，還派出警犬對附近的池塘、公園進行地毯式搜索，而社區的每一個窨井、每一個電梯井，甚至頂樓的蓄水箱，都查看過了，一點發現也沒有。

據了解，來大姐月薪五六千（人民幣，下同），再加上三四千的退休工資，一個月的收入至少也得有八九千；來大姐的丈夫也有固定收入，一家三口日子過得還算愜意。

來大姐的大女兒透露，媽媽不可能被電話詐騙，因為媽媽唯一的手機就放在家裡，失蹤之後「我查看了她支付寶捆綁的5張銀行卡，銀行流水均沒有支出變化」。目前，警方仍在持續擴大尋找範圍。