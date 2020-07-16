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國道殺妻！狠夫當2歲兒面「猛刺7刀」噴血…見跳車再「高速撞輾」：給她教訓

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▲▼國道砍妻，妻子滾落國道畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄劉男國道上殺妻未遂，還開車衝撞妻子，高雄高分院判他有期徒刑7年。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名劉姓男子2018年間與妻子發生爭執，一怒之下竟在國道上當著2歲兒子的面，拔出水果刀朝妻子猛刺7刀，逼得妻子跳車逃生，他見妻子跌落路面，竟還倒車輾壓，一審法院認為他惡性重大判刑7年6月，案經上訴，二審以劉男自首為由減刑，改判7年。

判決指出，劉男2018年1月28日上午載著老婆及年僅2歲兒子準備從高雄市三民區一間診所回到仁武區的住處，過程中2人發生爭吵。劉妻見老公開車沿國道10號東向行駛，卻沒有下仁武交流道，察覺不對勁，趕緊詢問「車要開去哪？」，結果劉男回覆要回六龜老家問祖先，讓她感覺怪怪的，隨即打電話給與前夫所生的女兒，表示遭劉男挾持，請女兒報警處理。

劉男一聽氣炸，竟當著2歲兒的面子，拔出水果刀朝妻子猛刺7刀，導致劉妻左胸口、頸部、右上臂、肩部、手掌等部位都受了傷，劉妻見狀嚇壞，一見車輛通過燕巢交流道出口後，就打開副駕駛座車門跳車。但劉男仍不罷休，高速倒車衝撞摔落路邊的妻子，劉妻當場彈飛，倒臥路肩護欄旁，劉男見狀又開車朝妻子方向輾壓，導致妻子受有肋骨骨折併氣胸、第1.2.3.4 腰椎右側橫突斷裂等傷害。

▲▼高雄傳男子在國道上殺妻，車上滿是血跡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲劉男當著2歲兒子的面動手，車內鮮血四濺。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

所幸劉妻經送醫搶救後保住一命，劉男則在案發後前往旗山分局自首。雖然劉男辯稱，只是想拿刀刺老婆「給她一個教訓」，並沒有要殺人的意思，強調「我如果想殺人，怎麼會降低讓她跳車，我倒車是怕後面的車撞到老婆，才想要倒車擋住後面的車，不是想要撞她」。

劉妻在法院審理時表示，「我很怕劉男出來找我跟小孩，他一出來我們全家都要跑，我連一個家都沒有辦法住」，當庭爆哭。

▲▼ 國道殺妻 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一審法院勘驗各項事證後，不採信劉男的說詞，且認為他投案時沒有帶著兇刀，並非真心悔悟，而是為了減刑，投案後又有諸多辯解，決定不予減刑，依殺人未遂罪將他判刑7年6月。

案經上訴，高雄高分院法院認為，劉男先前就與妻子發生不睦，時常懷疑妻子有第三者介入，案發當日劉妻打電話請女兒報警，劉男受到刺激，一時衝動才會犯罪，事後因已鑄下錯誤向警方自首，水果刀雖然不見，但也只是證物不見，另外，劉男的辯解也是他的權利，因此認為自首減刑是有所必要的，改判有期徒刑7年。

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