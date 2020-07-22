驚悚！陸男吞生魚片　反被食肉寄生蟲吃掉一半肝臟

▲美味的生魚片暗藏許多寄生蟲。（示意圖／取自Pixabay）

記者謝欣辰／綜合報導

浙江杭州有一名謝姓男子吃完生魚片出現食慾不振、疲勞、腹痛和腹瀉等症狀，因而尋求醫療幫助；照完X光，竟發現一群食肉寄生蟲在他體內產卵，導致肝臟有一半都被吃掉了。他被診斷患有支氣管擴張症，一種由被稱為中國肝吸蟲的寄生扁蟲引起的感染疾病。

杭州市第一人民醫院的一份報告記錄提到，今年55歲的謝男，過去4個月一直在被寄生蟲帶來的病痛折磨。他的主治醫生表示，看到X光掃描顯示謝男肝臟左葉已被「吃光」，取而代之的是一個長19厘米，寬18厘米，深12厘米充滿惡膿的囊，還有許多腫瘤開始在囊壁上生長。

▲肝吸蟲（圖：AsiaWire / Ajia）

醫護人員一開始從囊中排出液體，並將其大小減少了大約一半。三週後，因謝男進行的掃描顯示發炎，肝臟上仍然有腫瘤，所以切掉器官的病變部分；在切除過程中，發現了無數個燈泡狀蟲卵佔據了肝臟組織。

該機構的檢驗報告說，肝吸蟲的早期階段可能會出現輕度至無症狀，使宿主不知情；但該寄生蟲具有令人恐懼的繁殖率，可生產約1400至2,000個卵，可存活20至30年。嚴重可能導致宿主的肝臟組織破壞、肝硬化和致命的膽管癌。