出去玩要帶傘！週末天氣「雨→晴→雨」　西半部午後嚴防大雷雨

▲近日各地炎熱，高溫頻頻刷新歷史紀錄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

受太平洋高壓影響，今日全台各地高溫炎熱，午後熱對流旺盛，16縣市都有午後雷雨。中央氣象局表示，明（26）日天氣與今日類似，清晨到上午間，西半部將有局部降雨，午後則是西半部、宜蘭、花蓮等地都會有雨。

氣象局明日針對10縣市發布高溫資訊，其中6縣市有36度高溫。受西南風沉降影響，明各地天氣悶熱，東南部易有局部焚風發生，中午前後台東縣、花蓮縣縱谷，彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市，新竹縣、高雄市近山區或河谷為黃色燈號。

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▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）

氣象局預報員陳伊秀表示，由於今明兩日台灣北部有鋒面靠近，因此水氣較多、氣溫稍低，明日天氣型態與今日類似，清晨到上午間，西半部都有局部降雨，午後西半部宜蘭、花蓮、各地山區等地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

陳伊秀表示，週一起水氣稍減，各地恢復多雲到晴、高溫炎熱的天氣型態，清晨到上午間僅中南部有局部降雨，午後則以西半部、宜蘭、花蓮、台東山區會有雷雨，且會有局部大雨發生機率。

▲西半部明午後有雷雨。（圖／記者李毓康攝）

陳伊秀表示，週三起太平洋高壓再度增強，由於風場改變，清晨到上午間改為台東、花蓮有雨，午後則以西半部、東半部山區有雷雨，山區可能出現局部較大雨勢。

陳伊秀表示，週三後氣溫更高，大台北盆地、花東縱谷、中南部靠近山區與河谷的地區較為炎熱，若在各種條件累積下，仍有可能突破歷史高溫紀錄。以今日為例，台東地區受焚風影響，大武氣象站即出現40.2度的歷史高溫。