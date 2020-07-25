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全台史上最高溫！台東大武今「飆40.2度」　破設站81年來紀錄

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▲▼炎熱天氣 39.7度新高溫 路上行人難耐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今各地天氣炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

受到太平洋高壓籠罩影響，今日全台各地炎熱高溫，東部地區因焚風影響，台東大武氣象站12:36測出40.2度高溫，為該站1939年設站以來最高溫，也打平全台人工氣象站歷史最高溫紀錄。

近日全台各地頻頻出現極端高溫，台北測站昨日14:19也測得39.7度高溫，為全台測站歷史上的第三高溫。氣象局預報員林定宜表示，歷史上前兩名分別為2004年5月9日台東測站的40.2度以及2004年7月1日台中測站的39.9度高溫，前者是焚風導致，後者則是受颱風影響。

請繼續往下閱讀...

▲▼炎熱天氣 39.7度新高溫 路上行人難耐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北昨日飆破39.7度，創歷史紀錄。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象局臉書官網「報天氣－中央氣象局」顯示，今日受到焚風影響，台東大武氣象站今日12:36測得40.2度高溫，創下該站1939年設站以來最高溫，同時打平全台人工氣象站史上最高溫紀錄。

▲▼台東大武40.2度。（圖／氣象局）

▲台東大武飆40.2度。（圖／氣象局）


氣象局表示，今日各地天氣晴朗炎熱及西南風沉降影響，東南部易有局部焚風發生。今日前三高溫包括台東大武40.2度、彰化溪湖36.8度、花蓮舞鶴36.8度。

氣象局也針對全台11縣市發布高溫資訊，中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，台北市、新北市，彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台中市、新竹縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

▲▼高溫警示。（圖／氣象局）

▲氣象局發布高溫資訊。（圖／氣象局）

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