快訊／午後雷雨彈強度升級！北北基「豪雨特報」　13縣市迎大雨

▲部分地區有午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

午後對流影響，中央氣象局針對北北基桃等16縣市發布大雨特報，今(25)日大臺北地區、基隆北海岸、南投地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

【14:32更新】北北基雨勢增強，大雨特報已升級為豪雨特報！氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今日新北市及台北市有局部大雨或豪雨，宜蘭、南投地區、基隆北海岸及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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豪雨特報範圍：

基隆市、台北市、新北市

大雨特報範圍：

桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣



▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

【13:58更新】氣象局13時48分針對基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

大雷雨即時訊息示警區域：

基隆市暖暖區

新北市新店區、汐止區、瑞芳區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、貢寮區

氣象局表示，今日各地大多為多雲到晴，但由於太平洋高壓勢力稍微減弱，降雨的範圍將比昨天擴大一些，清晨至上午西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，外出應攜帶雨具備用。

溫度方面，高溫普遍達33至35度，雖不至於像昨天那麼極端炎熱，但臺北盆地、西半部近山區平地或河谷及花東縱谷，仍有機會出現36度以上高溫，東南部地區有局部焚風發生的機率。



氣象局也在12時12分發布高溫警示，各地天氣晴朗炎熱及西南風沉降影響，東南部易有局部焚風發生，今日中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，台北市、新北市，彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；另外，台中市、新竹縣近山區或河谷為黃色燈號。

根據氣象局觀測，台東大武12:35測得40度高溫。「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲專頁指出，1939年設站以來最高溫紀錄，也是台灣人工站第二高溫紀錄；上次大武最高溫紀錄為1954年5月9日的39.4度，台灣人工站最高溫紀錄為台東2004年5月9日40.2度。

▲氣象局針對11縣市發布高溫警示。（圖／氣象局）