宜蘭、金門小學師生共同淨灘守護海洋　個個都是「樂觀小帆手」

▲金門與宜蘭兩家國小師生共同愛護環境淨灘。（圖／記者林名揚翻攝）

記者黃子倩、林名揚／金門報導

宜蘭縣岳明國小還有金門縣古寧國小兩校師生共同守護海洋、禮敬大海！其中宜蘭縣岳明國小在師長及教練團的帶領下，駕駛國內最大重34噸、長70尺的重型帆船「光腳號」，以逆行跳島方式環繞台灣一週，14日從蘇澳港揚帆出發，挑戰27天的航程，共約1500公里，10位教練、13位老師、32位小帆手們，接力完成海洋台灣夢的創舉。而古寧國小則是去年一月份至宜蘭縣岳明國小進行特色遊學校際交流活動，兩校學生在宜蘭冬山河一起共學樂觀型帆船體驗。

這也是古寧國小學童第一次駕駛風帆感覺新奇有趣，勇敢挑戰，留下深刻的印象與回憶。當帆船停泊水頭港海域，兩校師生於塔山發電廠旁海灘一同淨灘，兩校師長以及金城鎮鎮長、塔山發電廠廠長等人一同進行海洋淨灘活動，雖炎炎夏日卻不減「愛地球護海洋」的具體行動，並且利用淨灘之海廢物共同創作一座金門戰車，象徵古寧頭戰役金門之雄的戰役精神，意象栩栩如生。

▲金門與宜蘭兩家國小師生共同愛護環境淨灘。（圖／記者林名揚翻攝）

接著，岳明國小師生帶領古寧學子進行海灘塑膠微粒的觀察分析，並運用手機在4座三角自製顯微鏡操作下觀察，一起學習容易上手的觀察方法。還有1個口袋型顯微鏡，可以將海沙放大120倍，學童們個個好奇心十足，觀察力敏銳，自己嘗試調整焦距後，再輪流觀察，將科學動手做實驗融入於海洋環境生態教育中，學生興致勃勃。

不過最吸引孩子的學習時光，還是登上重型帆船光腳號體驗了！古寧國小校長黃芸芸引領古寧學子把握難得機會登上帆船，穿上救生衣後，在船上體驗旋轉繩索大型帆布冉冉升起、操控大方向盤、參觀船艙內設備臥鋪等，並細細聆聽岳明國小小六學生精彩導覽介紹，也目睹船長及學生如何操控駕駛帆船。

看著海上燕鷗成群飛過，海風徐徐吹來，海上的自然風比冷氣還涼，那是夏日裡最棒的享受，大家在船上大呼過癮，個個不想下船，是難忘且難得的海洋體驗課程。學校的師長都認為，讓學生學習以科學的方法進行觀察檢測，親身經歷帆船行駛，是最美好而難忘的童年回憶，期盼透過兩校共學交流與海洋體驗，培養下一代成為親近海洋、認識海洋、愛護海洋的海洋之子。

▲金門與宜蘭兩家國小師生共同愛護環境淨灘。（圖／記者林名揚翻攝）

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