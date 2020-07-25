小琉球龍蝦洞潛水客體力不支　大呼救命藍鯨號秒救援

▲屏東縣小琉球龍蝦洞兩名潛水客體力不支，安檢人員會同藍鯨號將他們救起 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球龍蝦洞附近25日上午有兩名潛水客，體力透支，在海上載浮載沈，並不斷朝岸際揮手呼救，安檢人員獲報出派員趕往救援，恰巧當時一由李姓船長所駕駛「藍鯨16」娛樂漁業漁船行經現場，經岸上海巡同仁協助呼喊指引下，迅速將2人救起，且意識均清楚，無明顯外傷，無需就醫自行離去。

▲▼藍鯨號救起潛水客。

今天上午全台氣溫持續晴朗酷熱，普遍均飆破34度以上高溫，各海邊戲水勝地更是人滿為患，小琉球地區一個上午上島人數經統計超過1萬人。

▲▼潛水客救起休息。

南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所今天上午11時，接獲民眾報案稱「於小琉球龍蝦洞海域，距岸約50公尺海面上，疑似有2名潛水遊客有危急情形，不斷向岸際揮手呼救」。

小琉球安檢所接獲通報後立即啟動救援機制，經派員前往通報地點確認海面上有2名潛水遊客不斷伸手向岸際呼救，恰巧當時由當地李姓船長所駕駛「藍鯨16」娛樂漁業漁船行經該海域，經岸際海巡同仁協助呼喊並指引遇險位置下，將他們救援上船。

經初步檢查，沒有外傷，生命跡象穩定，在漁船靠岸後，並由海巡人員攙扶至安檢所檢傷，獲救潛客表示兩人係完成上午潛水活動後，經上昇至水面上時，忽感體力透支無法再游回岸際，所以趕快向岸際其他戲水遊客呼救，並一再感謝李姓船長及海巡人員救援，後表示無送醫需求後，自行離去。

第五岸巡隊指出，小琉球周邊海域均為熱門水域遊憩活動勝地，但亦常因一時疏忽或未查覺潮汐海流之變化，往往將自身陷於險境，這次幸賴各方在分秒必爭下成功完成救援； 並呼籲請民眾至海邊戲水或從事海上遊憩活動時，務必注意自身之安全，並留意環境之變化，保持精神良好體力充足，民眾若於海邊或岸際發現急難狀況時，多利用海巡『118』報案專線，海巡署接獲通報將立即前往協處。

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