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獨／那A安捏？她遊花東停車費逾期未繳　到超商機台補單驚覺獨缺「花蓮縣」

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▲▼ 民眾發現花蓮停車單不能在7-11機台補單 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲民眾持催繳單想到7-11補單，卻意外發現機台沒有「花蓮縣」的選項。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

很多駕駛人停在公家停車格，收到停車繳費單，都沒有馬上繳費的習慣，在屏東有位小姐因此碰上麻煩！原來她和朋友4月份到花蓮旅遊，事後忘記繳納一張30元停車單，超過繳納期限後，花蓮縣警察交通隊寄了催繳單到她的戶籍地，但她沒有馬上領取，等到領到催繳單，繳費日期又超過了，這時她直覺要到超商內的機台補單，沒想到超商龍頭7-11內的Ibon機台，繳停車費的選項竟然沒有「花蓮縣」，讓她當場傻眼。

最誇張的是，當事人事後趕緊到全家超商內的補單機台試試看，終於出現了「花蓮縣」的選項，但她嘗試列印補繳單，輸入車號後，卻沒有未繳紀錄可以查詢，詢問店員知不知道如何補繳，店員也說：「這是第一次愈到這種狀況，所以不知道怎麼幫你！」讓她十分錯愕。

▲▼民眾發現花蓮停車單不能在7-11機台補單，全家機台才有花蓮的選項 。（圖／記者黃子倩翻攝）。

▲全家的補單機台有「花蓮縣」的選項，但繳費期限超過依舊查詢不到停車資料。（圖／記者黃子倩翻攝）

接獲投訴，《ETtoday新聞雲記者》致電催繳單上的花蓮縣警察局交通隊的電話，對方表示，在停車單繳費期間內，民眾的確只能到全家還有ok超商的機台補單，沒有和7-11合作的原因是「單量不夠」，但強調「每個縣市狀況不同！」

不過，記者實際查看民眾提供的催繳單，上頭小字寫著『請持本催繳單至「二大超商」統一7-11、全家便利超商全省各門市』，雖然字面上的意思沒有錯，就是繳費期限內可到超商繳費之意，可是繳費期限內單據遺失，卻不能到7-11補單，因此單據上註名的繳費方式內容可能讓民眾誤解。

另外，7-11的公關表示，他們的確沒有和「花蓮縣政府」合作，因此機台無法補單，但每個超商的模式都差不多，並非所有縣市的停車單都能補列印，強調目前有配合的縣市很多，例如台東還有離島澎湖都可補單，民眾可以多加使用。

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