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衝墾丁擠爆屏鵝公路！遇塞車就開路肩　警一天開200多張罰單

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▲暑假通往墾丁、台東的屏鵝公路車流大，駕駛人違 規行駛路肩，被用路人手機、行車紀錄器等拍到，向警方檢舉，警方一一開單告發 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲暑假通往墾丁、台東的屏鵝公路車流大，駕駛人違規行駛路肩，被用路人手機、行車紀錄器等拍到，向警方檢舉，警方一一開單告發 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

進入暑假墾丁旅遊旺季，又逢今年國內疫情解封，搭配振興3倍券熱潮，屏東往墾丁的台26線道車潮不斷，尤其周末、周日更是車潮湧現，有的駕駛人不耐等候，違規行駛路肩一再出現，引起用路人不滿，將手機、行車紀錄器拍到的畫面向警方告發，致警方曾有一天開了200多張罰單紀錄，明（25）日又逢周休二日，警方籲請用路人遵守交通規則，以免荷包失血。

進入暑仔，天氣炎熱，吸引民眾到海邊戲水，墾丁成為戲水熱門景點之一，每天通往墾丁國家公園的台26線道，人潮車潮不斷，逢假日更超過3萬輛以上，真的是車水馬龍。

由於車輛多，容易出現壅塞、違規等現象，其中以路邊任意停車、行駛路肩居多，有的駕駛人遇到前方路段壅塞，就行駛路肩，險象環生，威脅交通安全。

警方最近接到遊客反映，指通往墾丁及台東的屏鵝公路經常塞車，尤其在佳冬、枋寮及枋山段，車潮大排長龍，不少不耐等候的駕駛人就行駛路肩，導致塞車更加嚴重，「萬一發生緊急救護事故，該怎麼辦？」，要求警方加強取締。而警方也接獲不少熱心民眾以手機、行車紀錄器拍攝到的違規畫面，向警方告發。就有同一天，開出200多張違規告發單情事，每張罰款金額600~1800元。

為紓解屏南地區的車潮，警方不分平日、假日均機動彈性調撥屏鵝公路車道，並加強違規取締作業，確保行車安全，並籲請民眾遇到路段壅塞，保持耐性，不要行駛路肩，以免違規被開單告發處罰。

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