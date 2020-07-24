拿身分證抽動滋券！意外揭穿男友「驚人秘密」：我被騙了8年

▲一位女網友跟男友交往了8年，因為想收動滋券才發現男友的真實年齡。（圖／pixabay）



記者林彥臣／綜合報導

政府為了振興消費祭出了許多票券優惠方案，沒想到有一位女網友想要抽動滋券，卻意外發現了男友騙了他8年的驚人秘密！讓這位女網友在Dcard發文直言，親情難以平復，「太震驚、太無言了」。

女網友發文指出，自己與男友交往8年兩人相差7歲，目前同居當中，因為跟媽媽聊到想要抽農遊券、動滋券等優惠票券，所以提供了自己與男友的身分證字號，增加抽中的機率，再次檢查證件的時後發現，男友的真實年齡是70年次，而不是當初告訴她的78年次，年齡瞬間相差15歲。

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女網友說，當初在16歲玩交友網站時認識認識了男友，所以他當時已經是31歲的大叔，「說實話他如果當時沒騙我，我保證不會跟他在一起」但是除了欺騙年紀這件事之外，其實她對非常好，想到去年幫他過30歲的生日，實際上卻是今年快要幫他過40歲生日。

網友回應對此表示，「所以他騙妳年齡這件事騙8年，妳相信他沒別的事騙妳？」、「連年紀都能騙？感覺騙的不只這個，覺得很扯」、「交往久才發現原來是超級大叔，這我一定不行，雖然說年齡不是問題，但是還是很傻眼」、「連年紀都不老實說了，妳怎麼會期待他其他方面會老實？」、「年齡差距不是最大問題，最大是欺騙，還騙了八年啊」。

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