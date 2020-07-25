陸全民圍觀美撤領館　胡錫進急喊話：「吃瓜就好」別讓美搞悲情！

▲有人跑到美駐成都總領事館外放鞭炮，隨後被制止帶走。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸24日宣布關閉美國駐成都總領館，受到大陸民間一片讚賞，美駐成都領館更成為「網紅地點」，甚至有人跑去館外放鞭炮。不過，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進卻表示，民間此時「圍觀吃瓜」為宜，政府有足夠的力量回擊美方此輪挑釁，無需民間力量提供增援，「要防止美國和那些親美的西方輿論從中國民眾的喜悅表現中找碴。」

胡錫進24日發文指出，無論美國外交官在成都領館裡都做過些什麼，外交官的身份都需按照《維也納公約》得到中國社會的尊重，「要防止美國和那些親美的西方輿論在這兩天雞蛋裡挑骨頭，從中國民眾的喜悅表現中找碴，渲染美駐成都領館遭關閉的悲情。」

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進提到，在這場互關領館的衝突中，美方顯然是主動挑釁者，中方是被迫反制者，應當受到同情的無疑是中國方面，「然而美西方一些勢力長袖善舞、顛倒黑白的手段很多，我們切不可給他們抓把柄的機會，不能允許他們把美駐成都領館被關當成美國外交官『蒙難記』來編造。」

胡錫進強調，不妨在有了最初的轟動之後，讓美駐成都領館關閉得更加安靜些。「民間對美國這段時間打壓我們所積攢的怨氣和憤怒不一定都要圍繞這個點釋放，中美鬥爭還會持續很長時間，讓我們把接下來的耐力都準備好，笑到最後。」

▼公安在美駐成都總領事館外戒備。（圖／記者任以芳攝）

