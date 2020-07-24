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從事「與身份不符活動」　中國外交部：美駐成都總領事館人員干涉內政

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▲美國駐成都領事館。（圖／記者任以芳攝）

▲美國駐成都領事館。（圖／記者任以芳攝）

記者劉亭／綜合報導

中國外交部今（24）日上午通知美國駐成都使館，撤銷其設立和運行許可，即刻停止一切業務和活動。中國外交部表示，美駐成都總領館一些人員從事與其身份不相符的活動。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上指出，美駐成都總領館一些人員從事與其身份不相符的活動，干涉中國內政，損害中國的安全利益，中方多次提出交涉，美方對此心知肚明。

汪文斌說，至於提到的具體問題，中方對美國駐成都總領事館停止一切業務和活動提出了具體要求，外交是講對等的。中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。中方再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。

汪文斌稱，美方單方面挑起事端，突然要求關閉休士頓總領事館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則及中美領事條約的有關規定，嚴重破壞中美關係。中方是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

據了解，美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）原本任期只到7月，而他的老婆是台灣作家莊祖宜，2人育有2子，所以林傑偉還是台灣女婿。

▲▼ 美國駐成都總領事林傑偉,Jim Mullinax。（圖／翻攝自臉書／Jim Mullinax）

▲ 美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）。（圖／翻攝自臉書／Jim Mullinax）

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