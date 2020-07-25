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國防部與台大簽訂國防學士班　培養國軍高素質人力

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▲▼ 國防部與台灣大學簽約合作，成立國防學士班，為國軍培育高素質人才。（圖／軍聞社提供）

▲▼ 國防部與台灣大學簽約合作，成立國防學士班，為國軍培育高素質人才。（圖／軍聞社提供）

文／軍聞社

總統府戰略顧問蒲澤春上將24日與國立台灣大學校長管中閔共同主持國防學士班簽約儀式，代表國防部長嚴德發對於臺灣大學師長先進長期支持國軍，簽訂合作協議，表達最誠摯的感謝與敬意。

儀式首先由蒲戰略顧問與管校長進行簽約，隨後在國防學士班的背板上放上國防部部徽及臺灣大學校徽，為國防學士班拼上最後一塊拼圖，希望未來與國立大學合作，培育國防科技研發人才，儲備優秀軍官，厚植國防戰力。

▲▼ 國防部與台灣大學簽約合作，成立國防學士班，為國軍培育高素質人才。（圖／軍聞社提供）

蒲戰略顧問表示，他將屆齡退伍，協助國防部與台灣大學簽約也是他軍旅生涯最後的心願，終於達成，今日簽約之後，是國內第130所大學完成簽約，在剛剛播出的漢光36號演習影片中，各位師長可以發現，隨著科技日新月異，國軍的武器裝備也朝向高科技發展，各項操作與維保，必須倚靠高素質人力及長久訓練，很開心今天達成與國內4所頂尖大學完成簽約，相信國軍未來不僅能達成募兵制目標，也能兼顧人力素質提升，培養文武兼備的國軍幹部，強化國防戰力。

管校長表示，這是台灣大學第一次與國防部合作，很榮幸可以見證這歷史性的一刻，台大是國內歷史最悠久，學科最完整，教學師資最堅強的學校，在教學的背後，也承擔許多社會的期待，此次能與國防部合作成立國防學士班，就是該校社會責任的一部分，因為國防是全民的責任，而臺大也是全民的一部分，為國軍培養人才，也是為國家培育人才而努力。

▲▼ 國防部與台灣大學簽約合作，成立國防學士班，為國軍培育高素質人才。（圖／軍聞社提供）

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