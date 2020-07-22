大學校系怎麼選？台大教授嘆「世界已經不一樣」：大家醒醒！

▲指考成績已在17日公布。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

台灣大學教授葉丙成日前表示，看到許多高中生、家長為了選填指考志願，在問填哪個學校好、哪個科系好，彷彿期待有專家可以預測未來似的，能夠斷言孩子去哪裡念書，以後的人生就會「好」。他坦言，這個世界已經不一樣，太多沒有歷史可以參考的事情出現，直指「大家應該要醒了，不要再以為依循前人成功的路徑，你就能成功。」

葉丙成在臉書發文指，「這個世代的孩子、年輕人是最辛苦的，因為他們要面對一個人類歷史上從來沒有過的世界；人口之多、全球化程度之高、氣候變遷問題之嚴重，都是在歷史上不曾有過的。也因此，當問題發生了，他們這個世代無法從前人的經驗找答案，只能靠自己去摸索面對。所以他們這個世代，是最辛苦的。」

請繼續往下閱讀...

他也談到現在全球的情況，包括美股10天熔斷了4次、油價一夕間變成負數、肺炎災情恐延續數年、三峽壩洩淹下游大城，「該怎麼辦？不知道，歷史上沒出現過」，「全球疫情接下來真的會那麼嚴重嗎？還是不會那麼嚴重？對台灣影響會多大？我們該怎麼準備面對才會『好』？」

▲疫情讓不少人的留學計畫泡湯。（圖／記者黃克翔攝）



葉丙成也提到台灣的各層面問題，包括「勞健保的財務狀況、產業更迭、區域政治的對立、許多職業被網路／AI／自動化取代淘汰」，「我們連當下的世界會變什麼樣、該怎麼自處才『好』都不知道了，誰還能告訴你，你念大學填哪個學校、念哪個科系才『好』？」

「大家應該要醒了，不要再以為依循前人成功的路徑，你就能成功」，葉丙成直言，前人所處的世界，跟現在這個天翻地覆、亂七八糟、重新大洗牌的世界，已經不一樣了，甚至過去的成功路線會在未來被人顛覆，變成綁住你的枷鎖，「再說一次：沒人可以在現在這 TMD 亂七八糟的世界，告訴你怎麼選才是好的。如果有人自認可以告訴你，那都是唬爛的。」

最後葉丙成提醒大家，請放下專家可以幫你斷言人生好壞的想像，應該思量自己到底對甚麼有熱忱，最重要的是，要讓未來的自己培養出在這天翻地覆的世界能繼續存活的關鍵能力，「如果沒想清楚，就算念第一志願，也不會變人才；只要想清楚了，不管去哪裡念書，都能成為人才。當思考你的未來時，請一定要記住，這個世界，已經不一樣了。This is a crazy world, no one can predict the future, no more。」

▲▼葉丙成臉書全文。（圖／翻攝自臉書／葉丙成）