大學校系怎麼選？台大教授嘆「世界已經不一樣」：大家醒醒！

台灣大學教授葉丙成日前表示,看到許多高中生、家長為了選填指考志願,在問填哪個學校好、哪個科系好,彷彿期待有專家可以預測未來似的,能夠斷言孩子去哪裡念書,以後的人生就會「好」。他坦言,這個世界已經不一樣,太多沒有歷史可以參考的事情出現,直指「大家應該要醒了,不要再以為依循前人成功的路徑,你就能成功。」

葉丙成在臉書發文指,「這個世代的孩子、年輕人是最辛苦的,因為他們要面對一個人類歷史上從來沒有過的世界;人口之多、全球化程度之高、氣候變遷問題之嚴重,都是在歷史上不曾有過的。也因此,當問題發生了,他們這個世代無法從前人的經驗找答案,只能靠自己去摸索面對。所以他們這個世代,是最辛苦的。」

他也談到現在全球的情況,包括美股10天熔斷了4次、油價一夕間變成負數、肺炎災情恐延續數年、三峽壩洩淹下游大城,「該怎麼辦?不知道,歷史上沒出現過」,「全球疫情接下來真的會那麼嚴重嗎?還是不會那麼嚴重?對台灣影響會多大?我們該怎麼準備面對才會『好』?」

葉丙成也提到台灣的各層面問題,包括「勞健保的財務狀況、產業更迭、區域政治的對立、許多職業被網路/AI/自動化取代淘汰」,「我們連當下的世界會變什麼樣、該怎麼自處才『好』都不知道了,誰還能告訴你,你念大學填哪個學校、念哪個科系才『好』?」

「大家應該要醒了,不要再以為依循前人成功的路徑,你就能成功」,葉丙成直言,前人所處的世界,跟現在這個天翻地覆、亂七八糟、重新大洗牌的世界,已經不一樣了,甚至過去的成功路線會在未來被人顛覆,變成綁住你的枷鎖,「再說一次:沒人可以在現在這 TMD 亂七八糟的世界,告訴你怎麼選才是好的。如果有人自認可以告訴你,那都是唬爛的。」

最後葉丙成提醒大家,請放下專家可以幫你斷言人生好壞的想像,應該思量自己到底對甚麼有熱忱,最重要的是,要讓未來的自己培養出在這天翻地覆的世界能繼續存活的關鍵能力,「如果沒想清楚,就算念第一志願,也不會變人才;只要想清楚了,不管去哪裡念書,都能成為人才。當思考你的未來時,請一定要記住,這個世界,已經不一樣了。This is a crazy world, no one can predict the future, no more。」

