　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學校系怎麼選？台大教授嘆「世界已經不一樣」：大家醒醒！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲指考成績已在17日公布。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

台灣大學教授葉丙成日前表示，看到許多高中生、家長為了選填指考志願，在問填哪個學校好、哪個科系好，彷彿期待有專家可以預測未來似的，能夠斷言孩子去哪裡念書，以後的人生就會「好」。他坦言，這個世界已經不一樣，太多沒有歷史可以參考的事情出現，直指「大家應該要醒了，不要再以為依循前人成功的路徑，你就能成功。」

葉丙成在臉書發文指，「這個世代的孩子、年輕人是最辛苦的，因為他們要面對一個人類歷史上從來沒有過的世界；人口之多、全球化程度之高、氣候變遷問題之嚴重，都是在歷史上不曾有過的。也因此，當問題發生了，他們這個世代無法從前人的經驗找答案，只能靠自己去摸索面對。所以他們這個世代，是最辛苦的。」

請繼續往下閱讀...

他也談到現在全球的情況，包括美股10天熔斷了4次、油價一夕間變成負數、肺炎災情恐延續數年、三峽壩洩淹下游大城，「該怎麼辦？不知道，歷史上沒出現過」，「全球疫情接下來真的會那麼嚴重嗎？還是不會那麼嚴重？對台灣影響會多大？我們該怎麼準備面對才會『好』？」

▲▼大學指考,戴口罩,量體溫。（圖／記者黃克翔攝）

▲疫情讓不少人的留學計畫泡湯。（圖／記者黃克翔攝）

葉丙成也提到台灣的各層面問題，包括「勞健保的財務狀況、產業更迭、區域政治的對立、許多職業被網路／AI／自動化取代淘汰」，「我們連當下的世界會變什麼樣、該怎麼自處才『好』都不知道了，誰還能告訴你，你念大學填哪個學校、念哪個科系才『好』？」

「大家應該要醒了，不要再以為依循前人成功的路徑，你就能成功」，葉丙成直言，前人所處的世界，跟現在這個天翻地覆、亂七八糟、重新大洗牌的世界，已經不一樣了，甚至過去的成功路線會在未來被人顛覆，變成綁住你的枷鎖，「再說一次：沒人可以在現在這 TMD 亂七八糟的世界，告訴你怎麼選才是好的。如果有人自認可以告訴你，那都是唬爛的。」

最後葉丙成提醒大家，請放下專家可以幫你斷言人生好壞的想像，應該思量自己到底對甚麼有熱忱，最重要的是，要讓未來的自己培養出在這天翻地覆的世界能繼續存活的關鍵能力，「如果沒想清楚，就算念第一志願，也不會變人才；只要想清楚了，不管去哪裡念書，都能成為人才。當思考你的未來時，請一定要記住，這個世界，已經不一樣了。This is a crazy world, no one can predict the future, no more。」

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／葉丙成）

▲▼葉丙成臉書全文。（圖／翻攝自臉書／葉丙成）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／葉丙成）

ET快訊
800元「客庄旅遊券」今9點正式開放！　2步驟簡單登記懶人包
科技大廠主管「已婚劈5女」　獵艷手法曝光！2招成功處理
三重警四角戀內幕！男警劈腿甜美學妹撞所正宮　替代品學弟觸法求
李眉蓁論文「整本123頁」全用抄的　3大離譜鐵證、原作者曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

岡山站寄件被「23年員工」拉下鐵門！他怒：吃什麼炸藥？　台鐵道歉了

「虎口地圖」曝19縣市最危險地點！雙北車禍熱區出爐　騎士說話了

流浪母雞睡土地公香爐！沾滿香粉一臉「待下鍋」　網笑翻：前世記憶還在

尾數「1、2、6」沒中藝FUN券怨：國家邊緣人！　這書竟神預言…網傻眼氣消

大學校系怎麼選？台大教授嘆「世界已經不一樣」：大家醒醒！

800元「客庄旅遊券」今9點開放！2步驟簡單登記懶人包　27日公布幸運兒

「藝FUN券」抽獎爆BUG：機率不均等　唐鳳親自留言回應

冷氣怎麼設定才省又涼？網友拋棄26度一面倒：睡前這溫度最棒

內政部App一天狂傳6則身分證掛失推播！還有役畢男收到「免役體位通知」

大暑到！今起一周防午後大雷雨　「目前很多擾動」成颱？彭啟明說話了

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

正宮林咚咚告雪碧...開庭前通姦除罪化　和老公沒離婚又沒錢「考慮撤告」

岡山站寄件被「23年員工」拉下鐵門！他怒：吃什麼炸藥？　台鐵道歉了

「虎口地圖」曝19縣市最危險地點！雙北車禍熱區出爐　騎士說話了

流浪母雞睡土地公香爐！沾滿香粉一臉「待下鍋」　網笑翻：前世記憶還在

尾數「1、2、6」沒中藝FUN券怨：國家邊緣人！　這書竟神預言…網傻眼氣消

大學校系怎麼選？台大教授嘆「世界已經不一樣」：大家醒醒！

800元「客庄旅遊券」今9點開放！2步驟簡單登記懶人包　27日公布幸運兒

「藝FUN券」抽獎爆BUG：機率不均等　唐鳳親自留言回應

冷氣怎麼設定才省又涼？網友拋棄26度一面倒：睡前這溫度最棒

內政部App一天狂傳6則身分證掛失推播！還有役畢男收到「免役體位通知」

大暑到！今起一周防午後大雷雨　「目前很多擾動」成颱？彭啟明說話了

快訊／芝加哥葬儀社槍擊「至少16人中彈」！　多人驚慌奔逃

巴基斯坦對TikTok最後通牒：不良影響年輕人　必須掃蕩「淫穢粗俗內容」

讓你更懂毛小孩！　北市動保處免費開辦「犬隻行為訓練課程」

總樓層15樓是大地雷！房仲朋友曝「建商暗黑心態」　內行揭：超高大樓更安全

《國民法官法》歷時31小時徹夜表決　力拚臨時會尾聲完成三讀

7中國人持槍走私犀牛角、象牙落網　馬拉威法院重判11年徒刑

岡山站寄件被「23年員工」拉下鐵門！他怒：吃什麼炸藥？　台鐵道歉了

瘋電影／甜心大叔　意外交換靈魂的歐吉桑竟是生父

快訊／屏東透天厝凌晨竄火！屋內一度5人受困　警消馳援1嗆傷、1重傷

影／找嘸做工的人！興富發總裁腦筋動得快　「機器工人」將上陣

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

生活熱門新聞

嘴巴破洞怎治療？　網曝關鍵：隔天就好了

女客人留1星評價　遭壽司店老闆肉搜

掏三倍券「有找零嗎？」　結局爽炸3萬人

7男女保時捷停門口　她竟開門丟2坨就走

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

「爭鮮」100元怎麼吃？　饕客曝：吃到飽

威力彩上看25億　網爆最好自選：寧願隨便塗

即／藝FUN券中獎無法驗證　文化部道歉了

獨／高雄女羞看「三角森林」　醫驚喊：有8隻腳還在狂吸

大暑到今起一周防午後大雷雨　擾動成颱？彭啟明說話了

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

鍋貼店路邊洗鍋碗！四海遊龍火速道歉

冷氣怎麼調才省又涼？網友拋棄26度一面倒

沒中藝FUN券怨：國家邊緣人　這書竟神預言…網傻眼氣消

更多熱門

相關新聞

台灣「新海研1號」交船了！預計年底首航關島

台灣「新海研1號」交船了！預計年底首航關島

台灣全新國家海洋研究船隊來了！科技部21日表示，基於推動改善國內海洋研究環境，強化海洋共用平台，推動研究船汰舊換新，籌建3艘新研究船。2019年「新海研2號」及「新海研3號」竣工，於11月進行交船典禮；「新海研1號」也已經完工，21日在台船基隆廠舉辦交船典禮。

台大籲開放陸生入境！莊人祥回應

台大籲開放陸生入境！莊人祥回應

台大喊話政府：沒禁止陸生返台必要

台大喊話政府：沒禁止陸生返台必要

大學指考英文頂標82分近五年最高

大學指考英文頂標82分近五年最高

指考成績公布　最低只要33分就可填志願

指考成績公布　最低只要33分就可填志願

關鍵字：

葉丙成台灣大學大學志願

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

陳小春被狂罵半年不忍了！

媽媽確診住院　兒子每晚爬窗守候

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面