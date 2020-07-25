　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓Can Help！破天荒捐贈非洲聯盟「200萬張口罩」...灑2600萬元美金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓外交部長康京和去年曾參訪非洲聯盟總部。（圖／翻攝自南韓駐衣索比亞大使館官網）

▲南韓外交部長康京和去年曾參訪非洲聯盟總部。（圖／翻攝自南韓駐衣索比亞大使館官網）

記者羅翊宬／編譯

隨著境內口罩供需與價格日趨穩定，以及公賣制度的解除，基於人道救援精神，南韓政府24日（當地時間）決定向非洲捐贈200萬張口罩，加上篩檢試劑以及其他醫療物資，總共約投入900萬美元。

根據《韓聯社》，南韓政府將200萬張口罩捐給非洲聯盟（AU）轄下的非洲疾病管制預防中心（Africa CDC，以下稱非洲CDC），南韓駐衣索比亞大使館在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的博來國際機場舉行捐贈紀念儀式。大使林訓民（임훈민）表示，將持續加強援助非洲CDC，以協助抵抗新冠肺炎（COVID-19）。

非洲聯盟決定將口罩分配給撒哈拉沙漠以南的28個國家。

其實南韓政府早就針對非洲的42個國家，提供在防疫領域上的無償援助，規模高達2600萬美元；其中衣索比亞身為韓戰參戰國之一，又是南韓在「政府開發援助」（ODA）的重點國，因此南韓也在衣索比亞灑了700萬美元，協助取得防疫物資與興建相關設施。

南韓外交部與疾病管理本部5月26日，曾與非洲CDC進行視訊會議，分享在抗疫上的經驗。

►南韓口罩解禁！即日起可「無限制」購買 總理：將嚴格取締惡意囤貨者

►含珍貴「北極靈芝」就在這瓶機能水！

ET快訊
賭王出殯第2天！最帥富二代「偷吃20歲女大生」　極品小三曝光
OL要求「徒手拿16杯手搖飲」上樓　外送哥最療癒反擊！網喊爽
綠島「湧6萬旅客」！超商全被掃空…居民崩潰發聲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓Can Help！破天荒捐贈非洲聯盟「200萬張口罩」...灑2600萬元美金

眼尖觀眾發現美女記者「脖子有腫塊」！寄信提醒...果然驗出甲狀腺癌

電鍋「活裝罕見蜥蜴」想走私到中國黑市賺千萬　台男遭澳洲驅逐出境

人死我負責...攔救護車9分害癌末嬤亡　計程車運將「溫馨下場」出爐！

夫妻大吵！女喊自殺怒跳江　男下水救妻「反遭急流捲走」喪命

川普戴口罩稱愛國！密西西比州長：不喜歡總統的「戴口罩去氣他」

買太多石油也不行！美國指控北韓「違反制裁」偷買160萬桶　籲UN各國禁賣

64年不剪髮不洗頭！83歲阿嬤髮長6公尺...親曝悲慘原因

美國防部握有「外星世界飛行器殘骸」…非人類做的　將公開調查

印尼大動作「請出各級航母、軍艦」演練　日媒分析：想反擊中國在南海主張

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

銅板價！台南「古早味爆量乾麵」多汁水餃、中藥滷味絕對吃到撐

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

闖紅燈＋未戴安全帽遭警攔自摔　 她上網嗆「欺負台北人」遭酸爆

南韓Can Help！破天荒捐贈非洲聯盟「200萬張口罩」...灑2600萬元美金

眼尖觀眾發現美女記者「脖子有腫塊」！寄信提醒...果然驗出甲狀腺癌

電鍋「活裝罕見蜥蜴」想走私到中國黑市賺千萬　台男遭澳洲驅逐出境

人死我負責...攔救護車9分害癌末嬤亡　計程車運將「溫馨下場」出爐！

夫妻大吵！女喊自殺怒跳江　男下水救妻「反遭急流捲走」喪命

川普戴口罩稱愛國！密西西比州長：不喜歡總統的「戴口罩去氣他」

買太多石油也不行！美國指控北韓「違反制裁」偷買160萬桶　籲UN各國禁賣

64年不剪髮不洗頭！83歲阿嬤髮長6公尺...親曝悲慘原因

美國防部握有「外星世界飛行器殘骸」…非人類做的　將公開調查

印尼大動作「請出各級航母、軍艦」演練　日媒分析：想反擊中國在南海主張

Energy前團長牛奶驚爆「腦部有白點」　洩跳舞受傷後遺症「恐失憶」！

見三浦春馬最後一面「只是睡著了吧…」　三浦翔平哭不停：你會再露出那張笑臉的吧？

Cheryl／歐美夯爆的Milani登陸台灣　超美浮雕玫瑰腮紅必搶！

中職／張進德首安球洪總親自收　回休息區開心拉弓

嘉義水餃名店挨批加醬料辣油要加價　網戰翻曝關鍵...業者說話了

不斷更新／周思齊2分砲、詹子賢陽春砲背靠背開轟　5局中信5比0統一

南韓Can Help！破天荒捐贈非洲聯盟「200萬張口罩」...灑2600萬元美金

不斷更新／張進德首安首打點反攻7分　悍將5局7比3超前樂天

中職／朱育賢拚百轟　曾豪駒：掌握住機會

中職／古林睿煬生涯首先發兄弟　對江坤宇怕笑場：他那麼可愛

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

國際熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入

冶豔DJ「穿極細高衩比基尼」刷盤　「節奏乳動」辣爆眼球

工人爽中3億頭獎！3年後淪為殺人犯

他對北京警告：不要輕易說美不會為台出兵

川普拿台灣舉例　主張重啟校園

「紅牛」富三代開法拉利撞死警...當局突撤控

阿拉斯加鮭魚工廠群聚　96人感染

中國研究員躲領館　美：已逮捕

壯男口罩當丁字褲裸身上街　路人傻眼

他IG直播　辣妻裸身入鏡

承認替北京搜秘密情報！新加坡男向美國認罪

怕假奶損形象　球星切了巨乳女模

川普強硬「逼宮中國退步」　BBC點破現實面：鈔票重要

更多熱門

相關新聞

香港新增113例確診　考慮啟用方艙醫院

香港新增113例確診　考慮啟用方艙醫院

香港25日新增133例新冠肺炎確診病例，其中126例為本地病例，是香港連續4日新增超過百例確診病例，並再次創下香港單日確診新高。此外，由於確診病例暴增，香港的公立醫院承受巨大壓力，香港醫管局已啟用鯉魚門度假村社區隔離設施，並正考慮啟用有「港版方艙醫院」之稱的亞洲博覽館社區治療設施。

攔救護車9分害癌末嬤亡　計程車司機下場出爐！

攔救護車9分害癌末嬤亡　計程車司機下場出爐！

妻跳江自殺　男下水救人反喪命

妻跳江自殺　男下水救人反喪命

NBA未復賽8隊　8月重啟訓練

NBA未復賽8隊　8月重啟訓練

阿公阿嬤混搭棄衣爆紅...登上外媒

阿公阿嬤混搭棄衣爆紅...登上外媒

關鍵字：

日韓要聞南韓衣索比亞非洲聯盟口罩新冠肺炎篩檢試劑

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

新北貢寮龍洞驚傳176人遭浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

更多

最夯影音

更多
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面