南韓Can Help！破天荒捐贈非洲聯盟「200萬張口罩」...灑2600萬元美金

▲南韓外交部長康京和去年曾參訪非洲聯盟總部。（圖／翻攝自南韓駐衣索比亞大使館官網）

記者羅翊宬／編譯

隨著境內口罩供需與價格日趨穩定，以及公賣制度的解除，基於人道救援精神，南韓政府24日（當地時間）決定向非洲捐贈200萬張口罩，加上篩檢試劑以及其他醫療物資，總共約投入900萬美元。

根據《韓聯社》，南韓政府將200萬張口罩捐給非洲聯盟（AU）轄下的非洲疾病管制預防中心（Africa CDC，以下稱非洲CDC），南韓駐衣索比亞大使館在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的博來國際機場舉行捐贈紀念儀式。大使林訓民（임훈민）表示，將持續加強援助非洲CDC，以協助抵抗新冠肺炎（COVID-19）。

非洲聯盟決定將口罩分配給撒哈拉沙漠以南的28個國家。

其實南韓政府早就針對非洲的42個國家，提供在防疫領域上的無償援助，規模高達2600萬美元；其中衣索比亞身為韓戰參戰國之一，又是南韓在「政府開發援助」（ODA）的重點國，因此南韓也在衣索比亞灑了700萬美元，協助取得防疫物資與興建相關設施。

南韓外交部與疾病管理本部5月26日，曾與非洲CDC進行視訊會議，分享在抗疫上的經驗。

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