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香港新增113例確診再創單日新高　連4日破百「考慮啟用方艙醫院」

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▲▼香港「港版方艙醫院」亞洲博覽館建安老院舍臨時檢疫中心及社區治療設施。（圖／香港政府新聞處）

▲「港版方艙醫院」亞洲博覽館。（圖／香港政府新聞處）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港25日新增133例新冠肺炎確診病例，其中126例為本地病例，是香港連續4日新增超過百例確診病例，並再次創下香港單日確診新高。此外，由於確診病例暴增，香港的公立醫院承受巨大壓力，香港醫管局已啟用鯉魚門度假村社區隔離設施，並正考慮啟用有「港版方艙醫院」之稱的亞洲博覽館社區治療設施。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君25日下午表示，新增的126例本地病例中，有71例與先前的其他病例有關聯，55例仍在調查，目前源頭不明。境外輸入病例中，有4例來自印度，包含船員及貨機機師，另外有3例則來自菲律賓。

張竹君指出，有確診者曾在15日搭船遊河，船上有超過40人，未來可能會出現新的確診病例。

▼香港防疫措施升級，餐廳晚間禁止內用。（圖／路透社）

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港防疫,限聚令。（圖／路透）

張竹君提到，院舍部分，屯門聖公會福利會康恩園、大圍隆亨邨長者護老中心，以及屯門新墟康和護老中心都有新增確診者，包含住宿的院友及工作人員。

香港新增確診病例不斷創下新高，香港的公立醫院面臨龐大壓力，香港醫管局25日已啟用鯉魚門度假村社區隔離設施。醫管局行政總裁高拔陞更指出，醫管局正考慮啟用「港版方艙醫院」亞洲博覽館建安老院舍臨時檢疫中心及社區治療設施，目前已在進行預備，將是疫情保持彈性。

此外，有傳言指香港會向大陸尋求醫療援助，包含調派大陸的醫護人員赴港支援。對此，高拔陞表示，香港醫院的物資供應一項有預備，會視需求啟用，但若需求突然大增，可能會從大陸購買醫療物資。

人手問題方面，高拔陞指出，香港公立醫院人手方面有數層準備，調動及招募上並不算太困難，方法是減少或調節服務。

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

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