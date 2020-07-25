養老院死9年「家屬不知情」！姪女怒：喪葬費被領走...案情超詭異

▲老人敬老院去世9年，家屬竟毫不知情。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

周女士同姑媽住在蘇州，姑父張祖良從2008年起長住在上海奉賢鄔橋敬老院，她和姑媽因為身體及其他原因，10年未去探望姑父，直到近日去探望時，卻被告知姑父早在9年前已去世，骨灰和遺物也不知去向，喪葬費也疑似進了前任吳院長的個人銀行卡內，希望敬老院可以給個完整的交代。

據《網易新聞》報導，周女士表示，姑父姑媽當年屬近親結婚，沒有子嗣，由於姑父不願來蘇州居住，姑媽就來到蘇州由他們照顧，10年前她們還經常一起到奉賢鄔橋敬老院看望姑父張祖良，但姑媽畢竟長年居住在蘇州，後來又裝了心臟支架手術，加上自己也幾次住院開刀，又要照顧在國外留學的女兒，近10年間的確沒有時間再去看望姑父。

周女士說，當時姑父去敬老院手續，是由他自己去辦理的，這事情我們沒有參與，但他到養老院以後，「我跟姑媽中間去看過好多次，最重要的是，我們都留下了手機號碼，手機號夾在書裡，他喜歡看書，也關照過養老院有事情要及時和我們聯繫的。」

周女士表示，她和姑媽近期到養老院之後就發生很多奇怪的事情，首先是養老院不讓她們進去，還稱裡面沒有張祖良這個人，後來得知姑父竟然在9年前就已經過世，「鄔橋敬老院現任院長吳唯一還說，事發時是老院長在位，很多事情他也不知情。」

周女士覺得很奇怪，她都把戶口名簿帶在身上，為何沒有銷戶這個人就已經沒有了，這非常奇怪違背常規的，「派出所就拿我戶口本蓋了一個章，註銷死亡，也複印了一份當時死亡的證明，我拿了證明再跑去社保局。」

周女士在社保中心發現，她姑父的喪葬費13792（約新台幣57855元），被一個叫吳國賢的人領走了，是敬老院前院長，進入了他的私人帳號，周女士最終得知敬老院將她姑父作為孤寡老人贍養、火化，非但沒有通知家屬，連骨灰、遺物都不知去向。

周女士表示，姑父不是孤寡老人，但敬老院卻以孤寡老人的身分做了一切手續，擺明著姑父每月工資卡都給養老院拿去了，包括喪葬費也被領取了，這是非常違背常理的。周女士提出要求敬老院交出相關帳目、交出姑父骨灰，不過至今都沒有得到。

周女士還說，敬老院第一次說骨灰已經扔掉了，第二次說骨灰放了一年在殯儀館裡，孤寡老人無人認領所以他們就處理掉了、扔掉了，第三次說是8年前就集體入葬，第四次改稱姑父火化當天入葬，然後墓碑是去年做的。周女根據指引後找到姑父的墓碑，發現墓碑相當的新，讓她對這一切說法都相當懷疑，目前全案仍在釐清當中。