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兒童保單新法12日上路　超過喪葬費限額61.5萬要簽聲明書才可加買

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▲▼行人,路人,口罩,流感,防疫,小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,休憩,兒童安全,散步,出遊。（圖／記者李毓康攝）

▲兒童保單新法上路後，父母想加買保單，當保額超過61.5萬元，需簽聲明書才能買。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

立法院5月三讀通過保險法第107條修正案，未滿15歲兒童身故將開放限額給付喪葬費，理賠上限為61.5萬元，預計10日總統頒布後12日上路。金管會保險局今（9）日表示，與壽險公會、業者開會討論後，決議舊保單「返還保費」可不納入喪葬費限額，若是新法上路後，家長想要加買保單，保額超過61.5萬元則須簽聲明書才可買。

金管會保險局副局長張玉煇指出，現行兒童保單未滿15歲身故時，退還保費給「要保人」，不屬於死亡給付，因此與喪葬費並不牴觸，也就是沒有不能賣的問題，至於給付的「受益人」，則要列入限額。

新法預計6月12日上路，未來未滿15歲兒童身故時，可以給予喪葬費61.5萬元。不過，張玉煇指出，由於2010年2月以前的舊保單，適用當時法規，最高喪葬費上限為200萬元。換句話說，今年6月12日前買的保單，一旦身故就必須退還保費，若在12日後買的保單，喪葬給付最高61.5萬元。

張玉煇也提及，壽險、傷害險、旅平險、投資型壽險、小額終老保險、微型保險等，無論買幾張都須納入限額，但學生保險、年金險則不在此限；因此新法上路後，父母幫小孩買第一張保單，身故給付達61.5萬元時，若想加買第2張以上含有身故給付的保單時，必須簽聲明書後才可投保，為確保家長知道未滿15歲身故時，超出額度將採取退還保費處理。

不過，今天壽險公會、業者與保險局召開會議討論後，認為現行退還保費給要保人並未違反法規，所以到6月12日並不用下架，但這類型保單涉及7月1日上路的死亡保障門檻新規，因此屆時仍須提供具喪葬費的給付內容且列入計算。目前已有國泰人壽、富邦人壽、中國人壽、新光人壽、台灣人壽、全球人壽至少6家業者將在12日新法實施後，推出含有喪葬給付的兒童保單。

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