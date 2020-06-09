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兒童保單新制最快12日上路　部分保單恐漲掀起一波搶購潮

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▲▼兒童遊戲,小孩,公園玩樂,幼兒。（圖／記者季相儒攝）

▲未滿15歲兒童身故將開放限額給付喪葬費，預計最快周三總統頒布後上路。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

立法院三讀通過未滿15歲兒童身故，必須限額給付喪葬費用，理賠上限為61.5萬元，預計本周三（10日）由總統頒布後上路，外界擔憂買不到或保費恐調漲的情況，既有兒童保單詢問度大增，保險局對此強調，要求保險公司開始調整保單，強調絕對不會有「空窗期」。

立法院5月三讀通過保險法第107條修正案，未滿15歲以下孩童，可限額給付61.5萬元的喪葬費用，金管會要求保險公司，一旦總統頒布後上路，也就是所有保單的身故「退還保費」的保單將馬上停售或不再承保。

壽險公司主管表示，這次法條修正後，開放兒童喪葬給付，費率恐怕會有所調整，部分保單預期將會調漲保費，如壽險、意外險等，因此有不少家長開始詢問目前還在銷售的兒童保單，主要是擔心新法上路後怕會買不到保單的情況。

面對新法上路後，家長擔憂買不到兒童保單，造成一波搶購潮，保險局官員坦言，保險公司為因應7月適逢責任準備金利率調降、死亡保障門檻等新制上路，進而開始調整保單，加上兒童保單新規將於近期上路，作業時間可能會有點趕，但已要求各保險公司進行保單改款，強調兒童保單絕對不會有「空窗期」，也不會出現「買不到」的情況，上路後也會請壽險公會加強督促。

據了解，總統府將於10日頒布兒童保單新條文，依照規定從施行日期起算至第3天生效，也就是6月12日開始實施，屆時兒童保單販售都必須符合新規定。換句話說，保險公司從12日開始不得販售身故「退還保費」的兒童保單，但保戶若在總統公布前投保，即使保險公司尚未核保，也適用舊保單的規定。

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