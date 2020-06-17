泰男半夜盜骨灰...遭逮坦承「帶回家做古曼童」　驚爆：已賣出3具

實習記者陳妙津／綜合報導

泰國4日發生一起令人匪夷所思的竊案，26歲男子梅西猜半夜潛入墓園，趁著四下無人盜走骨灰，被警方逮捕後，才坦承是為了偷竊骨灰製成金色「古曼童」販賣才犯案。據了解，泰國有部分信徒認為死者骨灰具有神力，因此也吸引許多不法分子違法盜墓，製成「古曼童」圖利。

據泰媒報導，泰國男子梅西猜4日騎乘摩托車至曼谷暖武里府一處寺廟墓園，觀察一段時間後，趁四下無人竟用錘子將儲藏櫃打破，並大搖大擺地盜走其中骨灰罈。寺廟管理員發現遭竊後緊急報警，警方也在10天後逮捕現職為送貨工人的梅西猜。

▲梅西猜將骨灰製成古曼童販售。（示意圖／記者楊佩琪攝）



經偵訊後，梅西猜表示，對於製作「古曼童」頗感興趣，上網研究後，聽說製作時黏土中加入死者骨灰會「更有神力」，因此心生歹念，曾以相同手法竊取骨灰4次，還特別選取生前樣貌好看的死者骨灰，帶回家後使用模具製成金色「古曼童」，以1500泰銖（約新台幣1500元）的價格放上Facebook販售，並已經賣出3具。

梅西猜遭逮後已被法辦，他也向遭盜骨灰死者的家屬致歉，並保證絕不會再犯。據了解，含骨灰的「古曼童」雕像在泰國仍極受歡迎，一尊要價1500泰銖至一萬泰銖不等（約新台幣1500元到1萬元）。