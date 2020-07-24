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父親2月過世！男子「申請喪葬費」被告知：你爸1月就自己領走了

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喪禮,禮儀師,殯葬業。（圖／達志影像／示意圖）

▲父親過世男子申請喪葬費。（圖／達志影像／示意圖）

大陸一名男子的父親過世，男子準備去領父親的喪葬補助費用，沒想到承辦人員表示，「你父親的喪葬費在1月他就自己領走了」。男子異表示，「我父親2月才過世，為什麼人還沒死就被領了」。而他半年來前前後後一共跑了30趟，還是沒有領到錢。

據《網易新聞》報導，事件發生在大陸杭州，蔣男的父親是在今年2月去世，按規定可以請領6120元人民幣（約台幣26620元）的喪葬費，但是蔣男前往當地「便民服務中心」辦理領取費用時，卻被告知錢已經匯到父親的帳戶裡了，而且是在今年1月17日時他自己本人來領走的。這讓蔣男非常詫異，「我老爸是在2月走的，他這筆錢是在1月取出來，就是人沒死之前就取出來了，我不知這筆錢到那裡去了。」

承辦單位一查才發現，原來男子的奶奶在去年6月去世，承辦人員把奶奶和蔣男父親的死亡日期登記弄錯了，把蔣男的父親死亡日期登記為2019年6月7日，導致奶奶去世時，蔣男的爸爸來申請奶奶的喪葬費時，但承辦單位卻辦成了「蔣男父親本人的喪葬費」。

不過蔣男表示，「我父親是2月走的，照理說應該是過一個月就可以拿，承辦人說我6月才可以領，去了又說7月再去領，最後說銀行已經把錢匯進去；但銀行卻說沒有這筆錢，我前前後後一共跑了30幾次。」承辦人員則表示，一定會盡快處理完。

網友看完新聞後紛紛表示，「1月份活著的時候領到自己的喪葬費，2月份去世了」、「這仇可大了，人活著發了人家的喪葬費太晦氣了」、「這根本是個大烏龍」、「真的有點晦氣哎，在世時領到了自己的喪葬費，然後沒多久就去世了」。

 

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