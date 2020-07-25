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遊客塞爆！澎湖居民怨「買水過活」9月恐沒水用　水利署緊急聲明

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▲▼遊客塞爆！澎湖居民怨「買水過活」9月恐沒水用　水利署緊急聲明。（圖／澎湖縣府／賴峰偉）

▲遊客塞爆！澎湖供水量破47年新高。（圖／澎湖縣府）

記者許力方／綜合報導

國旅大爆發，暑假第一天澎湖就創下單日1.5萬遊客的新紀錄，縣府統計，花火節首周就湧入5.8萬人，爆量人潮，導致當地水量供應吃緊，供水量破47年新高，一度傳出有用戶出現缺水問題，甚至有民眾已經一周沒有自來水可用，靠買水過日子，自來水公司澎湖營運所估計，8月底水庫就可能見底。

疫情解封，大量遊客選擇「離島偽出國」，澎湖旅遊處統計，今年7月以來，每天登島人數平均約8691年，相較去年同期6780人高出許多，花火節首周湧入5.8萬人，也比去年增加了27%，縣府則表示，目前澎湖有54間旅館、約900間民宿，每日可容納2.6萬觀光客，還能應付爆量的人潮。

▲▼遊客塞爆！澎湖居民怨「買水過活」9月恐沒水用　水利署緊急聲明。（圖／澎湖縣警察局）

▲萬人登菊島，投入大量警力維安。（圖／澎湖縣警察局）

▲▼遊客塞爆！澎湖居民怨「買水過活」9月恐沒水用　水利署緊急聲明。（圖／澎湖縣府／賴峰偉）

▲花火節首周湧入5.8萬人，也比去年增加了27%。（圖／澎湖縣府）

事實上，海水淡水廠產能有限，遊客一爆量，供水馬上出現狀況，一開始有管線末端用戶出現水壓不足的問題，沒想到又傳出馬公地區北辰市場大仁街附近用戶，不少攤商抱怨從7月16日開始至今，轉開水龍頭都沒有自來水可用，已經超過一周，靠買水過日子。

依據統計，2019年7月同期馬公地區的供水量約2.5萬噸，因遊客爆量用水，今年飆升到2.9萬噸，已經創下47年新高。自來水公司澎湖營運所指出，目前水庫只剩下85萬噸的儲水量，約44%，若以目前8000噸的出水量來看，人潮不減又不下雨，預估8月底水情就可能會拉警報，將調度水源供應，再不行可能會出動水車因應。

對此，水利署也發聲明回應，馬公地區每日供水量較往年同期增加約2成，但成功、興仁及東衛等3座主要水庫總蓄水量尚有83萬噸，加上馬公第一、二海淡廠目前出水量每日1.8萬噸，尚有保留備載出水能力每日0.6萬噸，在湖庫水、海淡水及地下水互相調度支援下，評估整體供水至9月底前均可穩定供應。

水利署說明，台水公司調查表示，缺水地區屬於早期發展社區，自來水管線之口徑較小，又因近期澎湖遊客增加，於尖峰用水時段影響局部地區正常供水。為改善供水不穩狀況，台水已緊急調整該區域管線閥門及輸水壓力，適時增加當地供水總量外，並將由專人瞭解個別用戶原因及協助改善，若有必要時也會指派水車協助提供生活用水；至於長期改善方案，已研議透過汰換管線方式來改善當地供水系統，期維持居民日常用水穩定。

水利署進一步表示，因應澎湖地區未來產業及觀光發展用水需求，已推動馬公第二海淡廠二期6000噸、七美海淡廠900噸與吉貝海淡廠600噸等三座海淡廠，並將分別於111及112年完成，有助澎湖地區整體水源調配供應及供水更加穩定無虞。

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▼澎湖馬公有民眾沒水用超過一周，縣府澄清。（圖／翻攝民政處長盧春田臉書

▲▼澎湖缺水？。（圖／翻攝澎湖縣府民政處長盧春田臉書）

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