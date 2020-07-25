祖孫路上遭撞飛！阿嬤冤死顯靈供「2線索」緝凶...警方查完傻眼

▲肇逃案件。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者邱茀濱／綜合報導

資深媒體人狄志為日前在節目上透露，某次他在板橋負責報導一起汽車肇逃案件時，由於現場沒有任何目擊者和監視器畫面，因此讓警方相當苦惱，正當在思考如何逮捕兇嫌時，他的一名看得見「好兄弟」的同事突然跳出來提供相關線索，並稱是往生者向她透露的，沒想到警方循線追查後，竟真的順利抓捕兇嫌到案，讓在場的人都感到很玄。

狄志為在《新聞挖挖哇》上分享他看得見「好兄弟」的同事的故事，她在工作時偶爾會站起來，並指著坐在對面的同事喊「祢們不要這樣好不好！會嚇到人家」，事後才向大家解釋說，是因為有一群好兄弟想對同事惡作劇，才會出聲喝止。

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▲狄志為透露他有一名看得見「好兄弟」的女同事。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube，下同）



狄志為接著說，某次大家值完夜班後，一群人準備搭電梯離開公司，不過當電梯門打開後，這名女同事突然說「你們先坐好了，我坐下一班」，讓在場的人相當傻眼，只能默默跟著她搭下一班電梯。

雖然女同事並無惡意，但和她共事的同事多少都會感到害怕，會盡量離她遠一點，因此她朋友不多，甚至一群人還會稱她為「仙姑」。此外，狄志為還透露更令他印象深刻的案例，當時跑生活線的他，某次被派去支援一起車禍命案，記者陸續到場後卻發現「仙姑」並未參與他們，反而獨自去了醫院旁的ATM對著螢幕嘴裡念念有詞，讓他相當疑惑。

狄志為續指，由於車禍現場沒有目擊者和監視器，因此讓警方相當頭痛，正當在懊惱如何逮捕兇嫌時，「仙姑」突然跳出來提供一大堆線索，包含肇逃車輛顏色及車牌等等，語畢便說是車禍過世的阿嬤告訴她的。

警方聽完還是半信半疑，但由於沒有半點線索，只好硬著頭皮朝「仙姑」提供的資訊追查，沒想到真的查到2輛與線索相似的車輛，且其中一輛還是在車禍不久後就送保養廠維修，最後就順利逮捕肇事駕駛到案。

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