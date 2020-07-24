桃園第2例本土登革熱個案確診為首例之母　市府啟動登革熱防疫大作戰

▲疾管署24日公布桃園市出現第二例本土登革熱個案確診，桃市府衛生局查出市個案一之母，圖為衛生局加強宣導消毒作業。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

疾管署24日公布桃園市第2例本土登革熱病例確診個案，是居住在桃園區長安里1名60餘歲婦人，經查出為21日首例確診個案之媽媽；桃園市衛生指出，個案於本月10日出現發燒、四肢痠痛與嘔吐等症狀，曾至診所就醫診斷為流感，13日回診時已無四肢痠痛症狀，感染期曾與個案1有接觸，衛生單位安排採檢呈陽性確診，目前個案已康復無不適症狀。

桃市衛生局表示，第2例個案近期並無國外旅遊史，平日活動地點主要在桃園區住家與職場，個案曾在6月28日、7月5日與7月11日前往住家探視，初步研判為群聚事件，衛生局將進一步調查釐清感染來源，此外，市府防疫人員已前往個案活動地點進行疫情調查、孳生源清除與化學防治作業，加強社區民眾與周遭醫療院所衛教。



衛生局還提及，因應桃園出現本土登革熱病例，市府24日已邀集桃園區各里里長召開登革熱防治跨局處聯繫會議，說明疫情狀況與防疫工作，並針對2例確診個案活動地點執行環境孳生源清除、社區居民衛教與緊急化學防治噴藥作業，因應桃園區本土登革熱疫情，市府防疫消毒大隊人員從23日起至9月初，將持續進行各里戶外環境大消毒直至9月初為止。





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▲桃市府衛生局宣布第二例登革熱確診個案，衛生局已加強宣導消毒或移除家中容器積水，防止蚊子幼蟲孑孓孳生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局強調，近期天氣炎熱，為病媒蚊活躍季節，民眾應做好防蚊措施，避免蚊蟲叮咬，持續落實「巡、倒、清、刷」防蚊措施，以避免積水成為孑孓生長的床，若經市府通知仍不清除環境積水容器，導致孳生病媒蚊孑孓，衛生局將依違反傳染病防治法第25條第2項規定，依同法第70條規定處以3千至1萬5千元不等罰鍰，籲請民眾勿以身試法。

民眾近期如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，請務必儘速就醫並告知旅遊活動史，以利醫師診斷治療，如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線：1999或防疫專線（03）336－3270洽詢。

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