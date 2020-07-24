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拒絕躺著選！吳益政提四大願景　邀2對手來場政策對決

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▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政競選總部在24日上午與立法委員張其祿、國立成功大學政治系教授蔣麗君共同舉辦舉辦記者會，發布市長選舉的政策框架，更要求另外兩位候選人陳其邁及李眉蓁出來政策對決，不要在迴避空汙辯論之後，還想要「躺著選」。

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政公布「陽光經濟．高雄前進」的四大願景及行動方案，包括：讓高雄重回亞洲地圖、把錢和人留在高雄、讓經濟與環境共存共榮、高雄要過好日子。吳益政問，誰偷走了高雄人的錢？ 誰偷走了高雄人的薪水？ 高雄近年大量的硬體建設，建立了光榮感，但經濟為何起不來？ 在論文爭議的政治口水中，誰來面對高雄真正的問題？

吳益政表示，這份政策框架，以十七項聯合國永續發展目標（SDGs, Sustainable Development Goals）為架構，將在八月一日公辦政見會之前，逐日公布十七項目標下的各項政見。在2015年聯合國以永續發展目標(SDGs)，接續千禧年目標(MDGs)，整合了經濟、社會和環境層面，2030為目標年，來實現永續發展，目標間相互關聯。

「這是台灣第一次，在直轄市長的層級，引進聯合國的指標，當作施政的目標」。吳益政表示，這是呼應聯合國要求各國政府，必須將目標立法、制定執行計畫與預算，來進行「在地化」。不但是要把高雄人和高雄的錢留在高雄，讓每個人過好日子，也是要讓高雄市與南台灣各縣市，一起走向國際。

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