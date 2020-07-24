　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李眉蓁落淚道歉關鍵動作曝！記者會前要助理「先遞面紙」　發言人說話了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪正達攝）

▲記者會開始前李眉蓁助理遞上面紙    。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後倒數，國民黨候選人李眉蓁面對論文風波，從一開始的跳針式回答，到聲淚俱下哭喊放棄學位，過程中頻頻拿衛生紙拭淚，不過記者會一開始，李眉蓁對著場外助理喊了幾聲，接著下一秒助理就遞上一包面紙，由於事情剛好，不免讓人質疑還沒哭之前怎麼會就先準備好面紙，對此，李眉蓁陣營也有話說。

▲國民黨市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁將面紙放進口袋。（圖／記者洪正達攝）

遭踢爆中山大學碩士論文有96%都是抄來的，國民黨市長候選人李眉蓁23日正式對外道歉，整段發言約2分18秒，共401個字，她哭著宣布放棄中山大學在職碩士班學位，過程中從哽咽到落淚，最後深深兩鞠躬，正式道歉。

▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁道歉聲明中落淚。（圖／記者洪正達攝）

不過，時間拉回記者會剛開始時，就在發言人鄭照新做開場白時，站在一旁的李眉蓁念念有詞，似乎是正對場外助理交代些什麼，手還伸了出去，下一秒助理就拿了一包面紙交到她手上，李眉蓁立刻收進褲子的口袋中。記者會開始後，李眉蓁邊念邊落淚，整場記者會過程中，可見李眉蓁不時拿面紙拭淚。

由於這包面紙送上的時間點是李眉蓁還沒念聲明之前，不免讓人猜測是否「一切都是準備好的」，但發言人鄭照新表示，李眉蓁在記者會之前，於樓上準備時就已經情緒激動，並且也已經哭過，不是故意準備好的。

ET快訊
IU身材怎維持？「吃飯習慣」影片討論爆掉…網：難怪不會胖
快訊／才換新局長就被抄查！廉政署搜索高雄市警局
里長揪462人集資威力彩　中獎金額曝光！
快訊／新增3例境外移入　都是從菲律賓返台
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李眉蓁「超狂質詢影片」曝光！聊天、狂捧韓國瑜80秒…最後羞問：市長幾公斤？

「我多年已呼籲修憲」　朱立倫建議朝野以「3大方向10項主張」討論

李眉蓁碩論96%抄襲！苦主雷政儒0表態...「銀行同事」曝近況　網抖：最好低調

幕後／罷韓過後　江啟臣最大政治危機　731高雄議長輸「國民黨跟著垮」

傳蔣經國晚年是「被迫改革」　馬英九以「秘書」經驗3面相闢謠

李眉蓁落淚道歉關鍵動作曝！記者會前要助理「先遞面紙」　發言人說話了

快訊／駐港人員被要求簽「一中」切結書　蘇貞昌：違背當初運作模式

酸馬英九比蔡英文不勇敢　蘇貞昌：三倍券很好用不要怕

紓困3.0遭批「先花錢再報備」　蘇貞昌：都是為民眾設想

拒絕躺著選！吳益政提四大願景　邀2對手來場政策對決

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

李眉蓁「超狂質詢影片」曝光！聊天、狂捧韓國瑜80秒…最後羞問：市長幾公斤？

「我多年已呼籲修憲」　朱立倫建議朝野以「3大方向10項主張」討論

李眉蓁碩論96%抄襲！苦主雷政儒0表態...「銀行同事」曝近況　網抖：最好低調

幕後／罷韓過後　江啟臣最大政治危機　731高雄議長輸「國民黨跟著垮」

傳蔣經國晚年是「被迫改革」　馬英九以「秘書」經驗3面相闢謠

李眉蓁落淚道歉關鍵動作曝！記者會前要助理「先遞面紙」　發言人說話了

快訊／駐港人員被要求簽「一中」切結書　蘇貞昌：違背當初運作模式

酸馬英九比蔡英文不勇敢　蘇貞昌：三倍券很好用不要怕

紓困3.0遭批「先花錢再報備」　蘇貞昌：都是為民眾設想

拒絕躺著選！吳益政提四大願景　邀2對手來場政策對決

東森入主國際多媒體園區　《聲林之王》歌手活力開唱

跨坐橋上賞夜景思考人生？　南警勸導久病男力阻憾事

林庭謙挑戰職籃　CBA、B.League、P.League+聯賽3選1

Gary老婆放閃私照曝光！　網友眼尖發現「1細節」驚：懷孕了？

桃警破獲22年前檳榔西施焚屍案　鄭文燦：感謝警察堅守崗位

馬力千匹東瀛戰神挑戰特斯拉Model 3 Performance　跑完2場就GG

染疫後還「脫口罩」！講師赴前線講課...教會內「大唱聖歌」害21人中鏢

李眉蓁「超狂質詢影片」曝光！聊天、狂捧韓國瑜80秒…最後羞問：市長幾公斤？

《灌籃高手 SLAM DUNK》宣佈參展ACG博覽會　搶先釋出場佈圖及首屆官方賽事冠軍爭霸賽登場

敲開爆出滿滿餡料！桃園限量「芋泥火山冰」　淋了黑糖蜜太邪惡

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

政治熱門新聞

李眉蓁指導教授身分曝！論文放水有深意

吳佩蓉臉書曝光「踢爆李眉蓁論文抄襲」鐵證

羅文嘉一關鍵籲：民進黨遲早出事

論文案讓韓重新起飛？吳子嘉：這麼做一定選上

李眉蓁抄論文！竟是國民黨爆的料

共機夜間擾台　國軍2度廣播驅離

假學位連環爆！國民黨反咬綠營7人「大問題」

涉貪官員曾華崇陳屍橋下　北市府回應

曾華崇老婆上午帶小孩衝建管處找人

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

江啟臣致電李眉蓁　力勸公開道歉放棄學位

李眉蓁自行放棄學位　中山大學回應了

曾華崇筆記本寫下輕生念頭

中山大學這碩班「臉書追蹤10萬人↑」就可報考

更多熱門

相關新聞

李眉蓁「超狂質詢影片」曝！狂捧韓國瑜80秒

李眉蓁「超狂質詢影片」曝！狂捧韓國瑜80秒

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁自從投入選戰後爭議不斷，先是以抖音拍攝《高雄Mojito》競選歌曲惹上版權爭議，接著又遭踢爆碩士論文高達96%抄襲，逼得李眉蓁昨（23日）親上火線滅火，聲淚俱下宣布放棄學位。如今臉書粉專「打馬悍將粉絲團」更翻出去年李眉蓁以議員身分質詢高雄市長韓國瑜的畫面，長達1分20秒的畫面幾乎都在吹捧韓市長，直到最後才吞吞吐吐地拋出問題，羞問「市長你現在幾公斤？」讓網友全看傻了眼。

抄襲苦主雷政儒0表態！「銀行同事」曝近況

抄襲苦主雷政儒0表態！「銀行同事」曝近況

吳益政提四大願景　邀2對手政策對決

吳益政提四大願景　邀2對手政策對決

論文抄襲落淚道歉！李眉蓁自爆「變哭臉」內幕

論文抄襲落淚道歉！李眉蓁自爆「變哭臉」內幕

吳佩蓉李眉蓁要辭議員！陳其邁陣營說話了

吳佩蓉李眉蓁要辭議員！陳其邁陣營說話了

關鍵字：

高雄市長補選李眉蓁

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

專家曝「富人從不買彩券」3理由

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

胡睿兒剛入獄！林采緹爆穿浴袍與已婚富商進出

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面