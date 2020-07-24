李眉蓁落淚道歉關鍵動作曝！記者會前要助理「先遞面紙」　發言人說話了

▲記者會開始前李眉蓁助理遞上面紙 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後倒數，國民黨候選人李眉蓁面對論文風波，從一開始的跳針式回答，到聲淚俱下哭喊放棄學位，過程中頻頻拿衛生紙拭淚，不過記者會一開始，李眉蓁對著場外助理喊了幾聲，接著下一秒助理就遞上一包面紙，由於事情剛好，不免讓人質疑還沒哭之前怎麼會就先準備好面紙，對此，李眉蓁陣營也有話說。

▲李眉蓁將面紙放進口袋。（圖／記者洪正達攝）

遭踢爆中山大學碩士論文有96%都是抄來的，國民黨市長候選人李眉蓁23日正式對外道歉，整段發言約2分18秒，共401個字，她哭著宣布放棄中山大學在職碩士班學位，過程中從哽咽到落淚，最後深深兩鞠躬，正式道歉。

▲李眉蓁道歉聲明中落淚。（圖／記者洪正達攝）

不過，時間拉回記者會剛開始時，就在發言人鄭照新做開場白時，站在一旁的李眉蓁念念有詞，似乎是正對場外助理交代些什麼，手還伸了出去，下一秒助理就拿了一包面紙交到她手上，李眉蓁立刻收進褲子的口袋中。記者會開始後，李眉蓁邊念邊落淚，整場記者會過程中，可見李眉蓁不時拿面紙拭淚。

由於這包面紙送上的時間點是李眉蓁還沒念聲明之前，不免讓人猜測是否「一切都是準備好的」，但發言人鄭照新表示，李眉蓁在記者會之前，於樓上準備時就已經情緒激動，並且也已經哭過，不是故意準備好的。