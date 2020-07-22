上櫃醫療顯示器公司爆掏空　負責人串通女友人轉手買賣賺差價遭搜索

▲專門銷售醫療用面板顯示器的鈺緯科技公司爆發疑似非常規交易弊端。（圖／翻攝鈺緯官網）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司鈺緯科技(4153)陳姓負責人，涉嫌在2013年間，透過王姓女友人的公司名義，向國外廠商低價進口一批醫療用顯示器，再以高價轉賣給鈺緯科技，作為產品銷售給醫療院所，前後差價約700多萬元疑似落入陳的口袋，有違反《證交法》非常規交易掏空公司之嫌，台北地檢署22日指揮調查局搜索並約談陳、王2名被告到案。

鈺緯科技是登記資本額10億元的僑外資，主要銷售醫療用面板，包括內窺鏡外科顯示器、放射學和醫學成像彩色顯示器、觸摸顯示器等各種醫材商品。

檢調獲報，鈺緯在2013年間，發現自己存有的面板等級過高，不符市場需求，陳姓負責人涉嫌用需重新採買的機會，用王姓女友人的璣玉科技公司名義，先向海外廠商低價進口一批低階面板後，再由鈺緯高價買入，轉售給需要的醫療院所，之後璣玉科技解散。

檢察官羅佳薇指揮調查局新北處幹員蒐證懷疑，陳、王等人利用這個轉手買賣，低買高賣賺到差價，而鈺緯則因此損失700多萬元，涉嫌非常規交易，檢調22日搜索鈺緯科技公司等2個處所，並約談陳、王2被告與3名證人到案釐清案情。

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