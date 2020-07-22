蘋果黑科技專利曝光！透過Apple Glass可將任何表面變成觸控螢幕

▲蘋果正在研發透過Apple Glass與AR／VR畫面互動的功能 。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

外傳蘋果正積極開發AR／VR眼鏡，不過有關於該產品的功能目前仍是謠言四起。根據最新釋出的專利顯示，蘋果正在研發透過Apple Glass與AR／VR畫面互動的功能，實現在現實世界中操控虛擬物件。

使用iPhone或iPad作為AR的顯示媒介時，用戶可透過點擊觸控螢幕與畫面互動，但若用戶是透過AR頭戴式設備時，要完成同樣的任務就會相當麻煩，目前，若配戴頭戴式設備並想與畫面互動，仍須透過其他的硬體設備，如手套或搖桿等。

而蘋果這項最新釋出的專利，則是在描述配戴Apple Glass的用戶將如何透過鏡片與AR／VR畫面進行交互。據《MacRumors》報導，該專利早在2016年便以提交，直到本周才曝光，名稱為「用於檢測第一物體和第二物體之間的觸摸的方法和裝置」。蘋果在專利文件中指出，這種將虛擬控件疊加於真實物品上的方式是必須的。

蘋果指出，他們可透過紅外線熱感應來檢測用戶何時觸摸到實體物品，從而完成與AR／VR畫面互動的任務。這個方法可以讓Apple Glass在視覺上將控件投射到現實世界的物體上，並在用戶觸摸這些物體時，通過感知觸摸物體時的熱傳導來做出反應。

以往這些專利研發並不是每次都會真的在產品上實現，因此目前尚不確定此技術是否會納入蘋果未來的產品中。不過目前普遍相信蘋果確實在開發AR / VR眼鏡，最初預期相關產品最快將於今年推出，不過近期也有消息稱會在2021年或2022年間發布。

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