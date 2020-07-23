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涉「低買高賣醫療顯示器」掏空公司700多萬元　「鈺緯科技」負責人獲200萬元交保

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▲▼陳男、王女22日晚間陸續到台北地檢署。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲陳男獲檢察官諭令以200萬元交保。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導 

上櫃公司鈺緯科技的負責人日前遭人舉報，涉嫌在2013年間透過女性友人的名義，向國外低價進口一批醫療用顯示器，再用高價回賣給自己公司，做成產品銷售給醫療院所，賺取前後差價約700萬元，遭檢調認為有違反《證交法》非常規交易掏空公司的嫌疑。台北地檢署22日指揮檢調搜索並約談公司負責人及其友人，經漏夜訊問後，分別諭令以200萬元、100萬元交保。

據公開資料，鈺緯科技(4153)登記資本額高達10億元，為銷售醫療用面板的僑外資企業，業務包含內窺鏡外科顯示器等各式醫療用顯示器。其公司的陳姓負責人遭人檢舉，涉嫌透過王姓女友人向國外廠商購買一批顯示器，再高價轉售到自己公司套利，被檢調認為有掏空自家公司的嫌疑。

警調查出，鈺緯科技於2013年間因自身存有的面板等級過高，與市場所需不符，陳男便利用重新採買的機會，透過王姓女性友人的璣玉科技公司名義，從海外低價進口一批低階面板，再由鈺緯科技高價買入，轉售給客戶後，王女的璣玉科技便隨之解散。

▲▼陳男、王女22日晚間陸續到台北地檢署。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲王女（左一）22日被送到台北地檢署接受訊問，獲得100萬元交保，離開時不發一語。（圖／記者游宗樺翻攝）

台北地檢署檢察官羅佳薇指揮新北市調處，對陳、王2人進行蒐證，認為他們利用低買高賣，讓陳男賺得700多萬元，同時卻讓陳男名下的鈺緯科技蒙受損失，涉嫌非常規交易有掏空公司嫌疑。檢調22日搜索鈺緯科技公司等2個處所，並於晚間約談陳、王2名被告與3名證人到案。經漏夜審理後，檢察官分別諭令陳男以200萬元、王女100萬元交保，並限制居住地與出境、出海。


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