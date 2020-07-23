香港再增113人確診　105例本土「63人感染源不明...23日起強制公共場所戴口罩

▲22日香港再新增113宗確診病例，並在23日起為期兩星期，強制民眾在室內及公共場所，都必須佩戴口罩。（圖／路透社）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

香港新冠疫情持續爆發，22日新增113例確診個案，當中包含任職灣仔警察總部的43歲女警長及懷胎將近9個月的孕婦。隨後，食物及衛生局局長陳肇始宣布，從7月23日到8月5日，為期兩星期，強制民眾在室內及公共場所，都必須佩戴口罩。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，截至22日凌晨零時，新增113例確診病例，單日再創新高，其中105例為本地感染、有63宗感染源頭不明。另外，醫院管理局總行政經理庾慧玲表示，該名確診孕婦在當天，已經安排在負壓產房裡剖腹產子，母子二人均平安，目前暫時把他們隔離，並為嬰兒進行一系列的檢測。

香港警察局22日透過臉書證實，初步確診的43歲女警長，長期任職灣仔警察總部財富調查組，她在19日因為身體感到不適，隔天自行到診所就醫，經初步檢疫後呈陽性反應。據了解，該名女警長過去14天沒有外遊記錄，但最後一天上班日也是7月20日，疑似在警局中感染。目前警方把與該名女警長有密切接觸的同事，安排在家工作及檢疫，並對女警長的辦公室與宿舍進行消毒。

陳肇始出席特別行會的記者會時表示，在近期新增的個案裡，有大部分均為不戴口罩的確診患者，為此採取嚴厲措施，從7月23日到8月5日，為期兩星期，強制民眾在室內及公共場所，都必須佩戴口罩。若民眾不戴口罩或戴得不正確，執行人員會先勸導，如對方不改善即算違法，並將以處罰2000港元（約新台幣7580元）至5000港元（約新台幣1萬8960元）罰款等。