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醉男持「小客車駕照」騎車撞死人！法官：這不算無照　免付保險公司61萬

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▲車禍,撞車,酒駕,意外 。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲王男騎車撞死鄭男，保險公司提告，以「無照、酒駕」要求王男負30%的責任敗訴 。（示意圖／非本案當事人／免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／苗栗報導

苗栗一名王姓男子2017年間酒後無照騎車，撞死鄭姓路人。事後，負責承保王男機車的保險公司依法給付鄭男親屬204萬2172元，保險公司認為王男應付部分肇事責任，向王男求償61萬2652元。不過日前苗栗地院審酌後，卻以王男持有「普通小型車駕照」、酒精濃度未過法定標準為由，判保險公司敗訴。

判決指出，整起事件發生於2017年10月22日晚間，當時喝醉的王男騎車行經苗栗苑裡鎮公所前，因駕駛不慎，結果撞倒穿越馬路的鄭男，而鄭男送醫搶救後宣告不治；保險公司認為，他們雖然依規定得給付204萬2172元賠償給鄭男親屬，但王男並未領有機車駕照，當時酒測值每公升0.15毫克，應負部分肇事責任，給付30%的強制險費用，共61萬2652元。

王男辯稱，交通裁決所鑑定之肇事主因為鄭男「違規闖雙黃線」，另外提到他在2002年就領有普通小型車駕照，交通部自2018年底雖立下新規定「新領汽車駕照不得騎乘機車」，但法規不能溯及既往，因此他的行為屬越級駕駛而非無照駕駛。

對此，法官調查後採信王男說詞，認為王男僅違反《道路交通管理處罰條例》第22條第1項第4款之規定「領有聯結車、大客車、大貨車或小型車駕駛執照，駕駛重型機車」，而非無照駕駛，且王男當時的酒精吹氣濃度值未超過《道路交通安全規則》每公升0.25毫克，因此認定保險公司無代位請求權。

至於刑事部分，一審苗栗地院判王男無罪，案經上訴二審，台中高分院改依過失致死罪，判王男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，全案目前上訴最高法院中。

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