手術後留大疤、經痛頻尿未改善　名醫劉偉民判賠50萬確定

▲劉偉民（右）未盡告知義務，高院判他須與醫院連帶賠償病患50萬元。（圖／記者趙于婷攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北醫學院附設醫院婦產科主任劉偉民，遭女病患指控子宮肌瘤手術前未盡告知責任，將原本腹腔鏡手術臨時改為剖腹手術，子宮肌瘤也沒割除，反而割除卵巢囊腫，術後還留下大傷口，經痛頻尿的病狀也沒改善。女病患起訴求償300萬，一審未准，但高院二審改認定劉偉民沒有善盡告知義務，因此逆轉改判劉偉民須與醫院連帶賠償50萬確定。

判決指出，求診的女病患在2006年間，接受劉偉民施行之巨大子宮肌瘤切除手術。而10年後的2016年7月間，女病患又因為經痛與頻尿，向劉偉民求診，並接受超音波檢查以及抽血檢測。最後劉偉民告知，發現兩顆子宮肌瘤。劉偉民還說，將以腹腔鏡手術方式進行腹腔鏡子宮肌瘤切除術，只會在腹部留下3個小洞，傷口不大。

女病患同意施作手術，並於當年11月間進行手術。但手術後女病患發現，傷口並非3個小洞，而是10公分長傷口，外加肚臍及左側腹部各1個小洞。當時劉偉民告知，因手術時發現腹腔內沾黏嚴重，故改以傳統剖腹手術，還說術後門診追蹤一年即可。女病患隨即返家，但發現經痛、頻尿狀況沒有改善；到醫院一檢查，才發現原本要切除的子宮肌瘤還在，反而是劉偉民臨時改成切除左側卵巢囊腫。女病患不滿，起訴要求劉偉民與醫院連帶賠償300萬元。

法院審理時，劉偉民主張，手術前已經提供「腹腔鏡手術說明書」予女病患閱覽，說明書上載明「腹腔鏡手術之替代方案為『改採傳統剖腹方式』、簽名前請再次詳閱本說明書」，女病患簽名同意後，他才進行手術，已善盡告知義務。而且手術當下，發現女病患腹腔內各器官嚴重沾黏，若貿然持續腹腔鏡手術剝離沾黏器官，恐會有腸破孔、腹膜炎之後遺症與併發症，所以才緊急改施作剖腹手術。一審法院採信劉偉民說法，駁回女病患請求。

女病患上訴二審，並縮減求償金額為150萬元。二審高等法院審理後，認為女病患先前曾接受劉偉民的手術，她發生腹腔嚴重黏連之可能性，顯可能高於一般病人，但劉偉民並未向女病患詳細告知說明其腹部發生嚴重黏連之可能性；另外若發現腹部嚴重黏連，將無法安全施行腹腔鏡手術，為切除子宮肌瘤，必須變更為剖腹手術，及若於手術中發現卵巢囊腫，將一併切除等狀況，劉偉民都疏未告知，以致女病患於資訊缺乏狀態下，同意施行腹腔鏡手術。

另外高院也認為，剖腹手術後的復原時間較長，傷口也大，再加上因為子宮肌瘤並未切除，女病患經痛、頻尿等問題未獲改善，所以女病患所受損害與劉偉民漏未告知的行為間應有相當因果關係，劉偉民必須賠償。經過計算後，高院逆轉改判劉偉民須與台北醫學院附設醫院，連帶賠償女病患50萬元，全案確定。