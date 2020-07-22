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男大生性侵同學「免入獄還準時畢業」！網見「特殊身分」氣炸：20個學妹受害

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▲▼。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲男大生性侵同學「免入獄還準時畢業」。（圖／翻攝《今日頭條》）

記者柯振中／綜合報導

大陸浙江大學一名男大生早前在租屋處性侵女子，遭到法院判刑，但因為特殊身分，刑期一年六個月，還可以緩刑一年六個月，且浙江大學也是因為該男大生身分特殊，沒有開除學籍，只做出留校察看處分，離譜的判決讓大陸網友氣炸。

綜合陸媒報導，這名男大生名叫努爾特巴特爾，屬於哈薩克族，家境貧寒，是浙江大學2016學年度入學的學生，20119年趁著被害女子不勝酒力，帶回租屋處強吻、撫摸，意圖發生性關係，受到被害女子的強烈反抗，才終止行為。

被害女子感到相當生氣，跑到警局報案，也向努爾特巴特爾講了這件事，努爾特巴特爾便自己前往派出所投案，主動認罪。對此，當地法院判定，努爾特巴特爾犯罪中止，且有自首情節，加上屬於第一次犯罪，因此建議從輕處分。

經過綜合考量，當地法院判處努爾特巴特爾一年六個月有期徒刑，可以適用緩刑。浙江大學聽聞事件，也依據相關條款，要處分努爾特巴特爾，但又念在努爾特巴特爾為初犯，且展現強烈悔意，又是應屆畢業生，因此只做出留校察看12個月的處分，到期即可解除。

▼努爾特巴特爾性侵女子，卻不用入獄。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼。（圖／翻攝《今日頭條》）

據了解，目前努爾特巴特爾已經順利畢業，拿到了學士學位，進入某家房產公司工作，判刑當天還透過社交媒體，與交往的女友曬恩愛。

對此，大陸網友感到相當生氣，開始起底努爾特巴特爾做過的事蹟，還有不少女學生向媒體匿名投訴，自己也曾遭到該名學生侵犯，「後悔當時沒報警，不想讓事情就這麼過去了。」

▼許多受害人看到判決，也跳出來說話。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼。（圖／翻攝《今日頭條》）

還有人爆料，努爾特巴特爾先前曾與朋友、朋友的女友上酒吧尋歡，等到2人醉倒，他立刻將兩人帶回租屋處，「綠了自己的朋友」，等到努爾特巴特爾的朋友酒醒，發現情況，感到怒不可遏，雙方還發生激烈衝突，「但因為是疫情期間，那兩人也是偷偷從學校溜出來，不想把事情鬧大，就不了了之了。」

此外，努爾特巴特爾的朋友還爆料，努爾特巴特爾時常約人去酒吧喝酒，常常開一瓶人民幣上千（約新台幣4200元）的酒，把學妹、女同學灌醉後，帶到摩鐵、租屋處侵犯，4年下來至少有20多名女學生受害，「大部分都是小學妹。」

對此，浙江大學回應，已經關注到網路上的言論，會再根據工作流程，給出新的回應，詳細狀況仍要進一步調查。

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