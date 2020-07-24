　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華為向法院申請「中止引渡」孟晚舟！　律師批「被當籌碼」：美國誤導加拿大

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華為財務長孟晚舟出席聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為財務長孟晚舟出席聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

加拿大高等法院5月時宣布，華為首席財務長孟晚舟案符合「雙重犯罪」標準，後續聽證會預計在明年夏天前結束。根據最新曝光的文件顯示，華為律師已經向加拿大法院提出申請，要求中止將孟晚舟引渡到美國的程序，並指出，美國將華為當作貿易戰的籌碼，在許多證據上誤導了加拿大。

根據加拿大《環球新聞》（Global News）報導，華為律師已經向加國法院提出申請，要求中止孟晚舟的引渡程序。文件中指出，美國總統川普和其他華府高級官員，試圖將孟晚舟作為貿易談判的籌碼，破壞了司法程序的公正性，在許多證據上誤導加拿大。

孟晚舟2018年12月在溫哥華國際機場遭逮捕，美國指控她違反對伊朗的制裁規則。當時川普曾向《路透社》表示，「如果我認為這有利於達成有史以來最大的貿易協議，這是件很重要的事，如果有利於國家安全，若有必要的話，我肯定會出手干預。」

華為律師指出，川普這番話具有攻擊性與不祥的徵兆，加上川普過去有過干預刑事訴訟的紀錄，讓人對這段話格外注意。律師批評，美國在許多關鍵證據上誤導了加拿大，選擇性地隱瞞訊息並省略了高度相關的資料，「這些疏漏遠遠低於勤奮、坦率與準確的預期標準。」

孟晚舟被捕後，以1000萬加元保釋金交保候傳，自此一直被軟禁在她溫哥華價值數百萬元豪宅中。她必須配戴GPS電子腳鐐，可以出入規定區域（不包括機場或輪渡碼頭），保全公司必須全天候跟隨。

►二手票券豐富你的生活～

►「第一神顏」Irene愛用！還不囤起來

ET快訊
北市驚爆殘虐命案！5煞強押22歲男　他「十指發黑」陳屍瑤山宮
討論度超高10大泡麵！　好市多「浮誇新品」奪第一
健保署宣佈：即起「廢止」8大類差額醫材自費上限
全台最美夜市在這　走進來彷彿到日本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

負責川普出行專機　美海陸第一直升機中隊被爆確診

紐約暴風雨「紫光」劈自由女神！ 一教堂大火2人遭閃電擊中

美15天增百萬新冠病例！全球1500萬例，近半來自3國家

美中若在南海爆軍事衝突…分析：亞洲國家「被迫選邊站」多數將挺美

獨自待在房間裡…3歲男童拿手槍「射中自己頭部」慘死！

印度隔離中心變狼窩！　14歲少女廁所內遭性侵+錄影

阿富汗16歲少女「持AK-47報血仇」照片爆紅！塔利班否認：沒有這場戰鬥

就是到不了！變性妹「陰道只有7cm」　慘被男友分手…怒告醫院被嗆：修補會打折哦

泰國6年來最大示威　覺醒青年：異議人士不該變浮屍！

蓬佩奧演說再提台灣！　怒批中國「恩將仇報」：美國被北京話術蒙蔽

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

負責川普出行專機　美海陸第一直升機中隊被爆確診

紐約暴風雨「紫光」劈自由女神！ 一教堂大火2人遭閃電擊中

美15天增百萬新冠病例！全球1500萬例，近半來自3國家

美中若在南海爆軍事衝突…分析：亞洲國家「被迫選邊站」多數將挺美

獨自待在房間裡…3歲男童拿手槍「射中自己頭部」慘死！

印度隔離中心變狼窩！　14歲少女廁所內遭性侵+錄影

阿富汗16歲少女「持AK-47報血仇」照片爆紅！塔利班否認：沒有這場戰鬥

就是到不了！變性妹「陰道只有7cm」　慘被男友分手…怒告醫院被嗆：修補會打折哦

泰國6年來最大示威　覺醒青年：異議人士不該變浮屍！

蓬佩奧演說再提台灣！　怒批中國「恩將仇報」：美國被北京話術蒙蔽

柯震東當YouTuber了 　揪蔡昌憲貢寮浮潛…一下海GG「要回東區」

中職／張進德2.5年約加盟富邦　合約總值1226萬、背號69號

今年膽子大明年請婚假！網紅親授初約十大招

嬰靈纏身要到「摩鐵開房除魔」　胸背畫符5度性侵女同事...渣男下場曝

傳奇球星沃錫稱哈登、柯瑞碰不得　「對他們呼吸就變犯規」

新莊運動公園地下停車場動土　力拚2022年6月完工啟用紓解停車需求

Panasonic推「男士美體器」　全身除毛一機搞定，直接水洗好輕鬆

負責川普出行專機　美海陸第一直升機中隊被爆確診

紐約暴風雨「紫光」劈自由女神！ 一教堂大火2人遭閃電擊中

紅棕顯白、裸粉萬用！2020上半年度「熱賣TOP1唇膏」出列

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

國際熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

辣媽19歲時無性行為　竟奇蹟懷孕5周

他IG直播　辣妻裸身入鏡

搞大少女肚子！被捕才知「她是親妹」

她餐盒吃到見底「發現米奇」怒客訴

餵鹿吃胡蘿蔔！他們5分鐘後聽槍響震驚：牠死了

佳子公主傳婚事近了！對象是帥哥

「被中國收買」致全球疫情　譚德塞回應：非事實

連身泳裝只有2條線！　焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、電視...」

健身女王罹癌　死後po文：他x的

沙漠靈修！54人擠帳篷90°C活活烤死

穿透明防護衣爆紅女　變氣象女郎

更多熱門

相關新聞

美40年最大打擊行動　廣查25城涉竊智財共軍學者

美40年最大打擊行動　廣查25城涉竊智財共軍學者

美國司法部今天說，聯邦調查局已在全美逾25個城市約談涉嫌隱藏中國人民解放軍背景的簽證持有人。專家形容這是美中建交40多年以來，已知最大規模打擊中國竊取美國智財行動。

女拒戴口罩被趕　全機鼓掌歡送她

女拒戴口罩被趕　全機鼓掌歡送她

他招募FBI臥底「密謀反攻白宮」慘遭逮捕蹲牢15年

他招募FBI臥底「密謀反攻白宮」慘遭逮捕蹲牢15年

美國駐成都總領事是台灣女婿！

美國駐成都總領事是台灣女婿！

川普直升機中隊隊員確診新冠肺炎

川普直升機中隊隊員確診新冠肺炎

關鍵字：

華為孟晚舟加拿大美國引渡北美要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

開車來回輾死無辜黑狗　基隆男：好心救牠還被咬

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

IU身材怎維持？吃播影片討論爆掉

專家曝「富人從不買彩券」3理由

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面