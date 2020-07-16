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「阿公救命」他開門後嚇傻：媳婦鋸子殺小孩！2愛孫「血狂噴」慘死

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▲鋸子，鐵鋸。（圖／pixabay）

▲35歲的媽媽拿鋸子殺死自己小孩。（示意圖／pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說「虎毒不食子」，然而廣東惠州市35歲的宋女因對生活失去信心，萌生殺死4個兒女後自殺的念頭，她從雜物房拿了一把鋸子，用壓制鋸脖子的方式，親手殺死自己的孩子！這名狠母的下場近日出爐了。

「阿公救命！」陳大爺2018年1月2日早上9時許，聽到大孫女小靜（化名）從房間傳來的求救，他立刻去推門，卻發現門被反鎖了，情急之前他拿了一根鐵棍將門砸開，下秒宋女爆衝出來，跑到外面的公路，而房內的一幕讓他倒抽口氣，2個孫子和孫女躺在床上滿臉是血，「我當時一下就懵了，不知發生了什麼。」

經過調查，原來宋女因對生活失去信心，萌生殺死4個兒女後自殺的念頭，案發當天，她將子女哄騙至房間，隨後到雜物房拿了一把鋸子返回房間並反鎖，之後對躺在床上的小兒子動手，先用左手按住口鼻，右手開始鋸脖子，直至斷氣不動，緊接著將大兒子拖近身旁，用同樣手法將他鋸死。

殺完2個兒子後，宋女轉向想逃走的大女兒小靜，持鋸子朝脖子下手，卻遭到極力反抗，這時陳大爺破門進入房間，宋女趁機逃離現場，所幸小靜並無生命危險，僅是脖子和雙手受傷。

陳大爺在證言中回憶，大約2010年宋女脾氣不好，經常為錢的事和丈夫吵，還曾拿刀威脅，這些年媳婦陸續從娘家拿了幾十萬元（人民幣），也不知道她拿錢做什麼，「有時我老婆說她幾句，她就罵我老婆還動手打我老婆。」

廣東省高級人民法院覆核認為，被告人宋某某非法故意殺害他人，並致二人死亡一人輕傷，其行為已構成故意殺人罪；宋某某具有自首情節，依法可以從輕處罰；宋某某案發時屬限定刑事責任能力人，依法可以從輕處罰，故對宋某某判處死刑，緩期2年執行。

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