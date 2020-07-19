不爽女友求離…惡男炒麵倒地板嗆：撿起來吃！她蹲地含淚吞下　吃完再罰站3hrs

▲女子不堪長期遭打要求離去，沒想到同居男友竟再度暴怒狂毆，崩潰求救。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新竹報導

男子阿志（化名）因不滿同居女友小雯（化名）要求返回台中照顧與前夫所生子女，竟暴怒狂歐，甚至故意將炒麵潑灑在地，強迫小雯撿起來吃，還要小雯罰站3小時。小雯不堪挨打，於是傳訊向家人求救，家人才夥同警方將人救出。法院審理後，依強制罪判阿志5個月徒刑，得易科罰金15萬元。

判決書指出，小雯與前夫離婚後與阿志交往，並追隨阿志從台中搬到新竹，與她一同經營煤氣行，但阿志個性火爆，經常動手動腳，讓小雯萌生去意。直到2019年12月21日，小雯向阿志表示，因與前夫所生的子女沒有人照顧，她想搬回台中照顧孩子。

孰料，阿志卻突然爆氣嗆聲，「敢走就試試看、我會把你家鬧的雞犬不寧」、「你前夫家我也會去鬧」、「我會讓你怎麼死的都不知道，讓你死的很難看」、「我就是神經病」等語，接著動手把小雯打得鼻青臉腫，最後還故意把炒麵撒在地上，並強迫小雯撿起來吃，隨後要小雯罰站。

小雯當下因為害怕只好照辦，邊哭邊把地上的炒麵吞下，並在店內罰站3小時，直到晚間回到家中，她才向外求救，最後在家人的協助下，得知警方到場後，趁著阿志要她下樓煮菜，她才趁機逃跑獲得解救。不過，阿志事後否認犯行，表示當天是因為小雯要求回台中顧小孩而發生爭執，他才因此在煤氣行動手，但並沒有出言恐嚇，也沒有不讓小雯離開。

法官審理時，小雯家人出面證稱，當時到小雯住處時，小雯頭髮混亂，連鞋都沒穿就跑出來。此外，家人也出示小雯的求救簡訊，內容曾提及，她被阿志控制，無法逃離，也因害怕被查手機，因此表示要立刻刪除訊息。

法官審理後，不採信阿志說法，認為他是智識成熟的成年人，待人處事本應深思熟慮，且與小雯又是同居情侶關係，竟在小雯要求離開時，未能理性溝通即尊重小雯決定，反而以強暴、脅迫的方式阻止小雯離去，非常不尊重人，因此依法判他5個月徒刑，得易科罰金15萬元。全案可上訴。

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