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亂爆長榮集團趁「罷工期間放空自家股票」　名嘴道歉無效下場曝

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▲▼6/24長榮空服員抗爭持續進行中，在場空服員不時呼口號相互打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮空服員罷工期間，名嘴曾建華「脫口而出」長榮放空自家股票，被依法判處拘役30日。（資料照／記者湯興漢攝）

記者徐愷昕／台北報導

財經名嘴曾建華在2019年長榮空服員罷工期間，上電視談話性節目爆料，指長榮股價被長榮航空、長榮海運、長榮國際等集團股東放空，長榮對此發布聲明逐一駁斥，曾隨即再上電視道歉，稱是「口誤」、「脫口而出」，但長榮堅持不和解撤告，台北地檢署3月依加重誹謗罪嫌起訴曾建華，近日判決出爐，判處拘役30日確定。

2019年暑假期間，長榮空服員大罷工引起社會各界關注，曾建華在7月1日到3日，接連上東森電視財經台《這！不是新聞》節目爆料，長榮過去3年解雇300名空服員，還指控空服員投票通過及決定罷工2關鍵時間點，放空長榮股價的「就是他自己」，並點名「4大股東」，長榮航空、長榮海運、長榮國際和勞退基金。

當時長榮航空為此發表強硬聲明駁斥，批曾建華的質疑「與事實相悖離」、「荒謬」、「其心可議」、「令人不敢苟同」。曾建華為此，又在7月5日上《這！不是新聞》節目，多次向長榮航空鄭重道歉，稱自己是「口誤」、「離職說成解雇」、「脫口而出」，長榮航空認為集團商譽受損，曾卻只用這種方式向長榮航空公司道歉，決定提告到底，拒絕和解。

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法院審理時認為，曾建華從事新聞工作，在發表言論前本應盡查證義務，但他這次卻在節目中以不實言論具體指摘3家公司，內容已貶損3公司名譽及社會評價，行為實在不應該，不過考量他犯後坦承犯行，並於節目新聞播出後2日鄭重道歉，審結依誹謗罪判他拘役30日，得易科罰金3萬元。

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