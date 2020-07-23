世新大學電梯檢測出人命　官員涉貪交保成浮屍…辦案人員驚訝「續查真相」

▲北市建管處官員曾華崇因涉貪瀆案被法院裁定交保後，疑因壓力過大失聯整晚陳屍橋下。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市建管處官員曾華崇，遭檢舉疑似長期收受電梯安檢業者賄賂，檢調追查懷疑，今年初世新大學發生電梯夾死人意外後，曾也疑似指示業者變更相關檢驗數據，16日約談後，由法院裁定交保60萬元，23日卻傳出疑因壓力過大失聯後陳屍橋下，讓辦案人員大感驚訝與遺憾，不過低調表示，事關北市所有民商用電梯設備使用安全，仍將持續調查安檢真相。

據了解，全台北市內的人員、車輛、貨運電梯安檢業務，僅由台北市都發局建管處使用科的曾華崇與周姓2名公務員負責，因工作量龐大，所有安檢只能委外廠商負責，再由市府進行抽驗。

▲曾華崇遭約談時已坦承大部分犯行。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調查出，曾華崇和周姓同事疑似從2020年初起，就以需要自費聘請助理協助處理業務為由，向代驗公司索討每月5萬4千元的不正當利益，北市錢櫃林森店在4月間發生6死大火後，曾又透過安檢業者，向星據點KTV復興店收取5個菜梯許可證申報回扣1萬元。

辦案人員追查，曾華崇早在2020年1月間，世新大學發生維修工人被電梯夾死意外後，就疑似要求廠商竄改相關檢驗數據，製作不實的事故報告，藉此向廠商索賄，16日發動大規模搜索約談後，一度以有勾串共犯之虞，向法院聲押。

▲世新大學1月間發生電梯夾死人意外後，曾華崇疑似要求廠商竄改檢驗數據與事故報告。（資料照／記者黃彥傑攝）

台北地院考量曾以坦承大部分犯行等理由，裁定60萬元交保，檢方再提出曾的月薪僅5萬，卻在2017年以ATM存入23.5萬元、2018年存入18.9萬元、2019年又存入3萬元，資金來源可疑為由提起抗告，但高院仍在20裁定讓曾交保確定，就在辦案人員還在追查全案相關疑點時，竟傳出曾男死訊，檢調單位未對此回應，不過有辦案人員大感訝異，低調表示，事關民眾日常生活安全，仍會持續調查下去。

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