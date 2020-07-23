時力公布護照封面設計作品　台灣黑熊、石虎、珍奶全入選

▲時代力量公布護照封面設計比賽入選作品。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會22日通過護照、華航正名等2項公決案，時代力量23日公布「護照封面設計比賽」的167件收件作品，並區分為創意組與國際規範組，在創意組的部分，包括台灣黑熊、石虎、珍珠奶茶、電鍋等台灣特色皆出現在收件作品內。時代力量黨主席徐永明表示，時代力量提供民間創意，希望外交部不要不聞不問，並在未來能夠積極回應。

時代力量智庫日前公布民調，有高達74.3%的民眾支持將護照上的英文名字「REPUBLIC OF CHINA」」改為「TAIWAN」，避免國人被誤認是中國大陸國民。立法院臨時會22日通過護照、華航正名等2項公決案，要求行政部門應就如何進一步提升我國護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度研提具體作法，以及交通部應研提分期可行之華航改名計畫。

▲時代力量公布護照封面設計比賽入選作品。（圖／記者林銘翰攝）

徐永明表示，時代力量早在今年4月就發起「護照封面設計比賽」，今天將167件收件作品以平面的方式呈現後，陸續會在網路上公布進行票選，並由評審選出優勝名單。

徐永明說，時代力量將167件作品區分為創意組與國際規範組，內容相當多采多姿，希望將這些作品提供外交部做考量，研擬未來在護照的設計上，可以融入更多創意的想法，提供給台灣民眾多一點的選擇，也刺激公部門加速行動。

▲時代力量公布護照封面設計比賽入選作品。（圖／記者林銘翰攝）



時代力量媒體創意部主任劉仕傑表示，在立法院通過公決案後，儘管外交部聲稱會參考各界意見研提，但外交部作為護照的主管機管，希望在研提台灣各界意見時「不要自我設限」，政府應該真正傾聽這塊土地的聲音，讓護照設計可以更本土化，而不是又拿出一堆似是而非的理由，阻絕台灣人民想要在護照上強調「Taiwan」的意象。

徐永明說，與其要民眾自力救濟強化台灣意象，不如讓政府部門自己來做，時代力量提供民間的創意，希望外交部不要不聞不問，應該積極回應民眾想法，凝聚國民意識與共同想像，讓大家積極參與。

時代力量秘書長陳志明說明，時代力量透過實際參與的方式，讓大家更清楚地知道護照能有什麼樣貌，下週將於時代力量官網上公布167件收件作品，並在後續決選出大家心目中最適合作為台灣護照封面的作品，之後也將會舉行公開的頒獎典禮。

▼時代力量公布護照封面設計比賽入選作品。（圖／記者林銘翰攝）



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