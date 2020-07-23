建管處官員涉索賄　交保7天後陳屍橋下！柯文哲3字回應快閃離開

記者邱茀濱／綜合報導

涉嫌電梯索賄案、被形容是「安檢太上皇」的建管處官員曾華崇日前才以60萬元交保，不料今（23）日在南湖大橋下，發現他竟已成一具冰冷浮屍。事實上，北市府對此回應後，市長柯文哲則是嘆了一聲氣，坦言知情後便快閃離開。

▲北市府建管處官員曾華崇，經確認為南湖大橋浮屍。（圖／記者劉昌松、黃彥傑攝）

北市府指出，消防局於13時45分，在南湖大橋（基隆河南港側往上游約20公尺），現場係1具浮屍（男性64歲，身上有尋獲健保卡，屍腐），南港快艇協助將大體移置河岸邊，目前已經交由南港分局。

消息傳出後，北市府發言人黃瀞瑩回應，經過了解，曾員因近期遭調查、媒體關注報導，承受極大壓力，今日傳出不幸，北市府表達遺憾哀悼，將協助家屬處理相關善後事宜。

▲曾華崇涉嫌索賄，日前才以60萬元交保。（圖／記者黃彥傑攝）



《東森新聞》報導，針對建管處官員落水一事，台北市長柯文哲則回應稱，「知道，唉！」接著快步離開。事實上，錢櫃大火案後，陸續傳出建管處貪官，柯文哲得知大為震怒，立即下令「連坐」砍高官，「以後一律連坐三級，主管全部拔掉」。

事實上，曾華崇5月間稽查發現星據點KTV復興店的貨梯沒有取得使用許可證，因此請負責相關業務的民間業者向星據點報價，原本每座貨梯申請許可行情約在1000元上下，但業者卻報價超過3000元，5座貨梯共多收了約1萬元，錢全進了曾的口袋。

另外，曾男自2020年初起，以業務量龐大，需要自費聘請劉姓助理為由，向3間代驗公司索討每間每月各1萬5000元，總共4萬5000元的賄賂，而曾男的周姓同事負責機械停車業務，也另外向2業者按月索賄共9000元，總計每月收取5萬4000元的不正當利益，都由曾、周、劉3人平分。由於曾華崇並未親自到場監督、稽核，業務全由劉姓助理代行，誇張行徑被形容成「太上皇」，就連辦案人員也感到不可思議。

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