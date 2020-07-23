北市涉貪官員成浮屍！生前與妻獨住大直　太太悲慟：他說記者把他寫很難聽

▲北市府建管處官員曾華崇，23日被發現陳屍南湖大橋。（圖／記者劉昌松、黃彥傑攝）



記者邱茀濱、張君豪、黃彥傑／綜合報導

北市建管處官員曾華崇，疑似長期收受電梯安檢業者賄賂，16日才以60萬元交保，不料今（23）日就被發現陳屍在南湖大橋下。事實上，家屬透露，交保後這7天來，曾華崇情緒一直很不穩，甚至發現他疑似有自殺念頭，昨（22）日下午妻子還連傳三通簡訊關心，但都被已讀，驚覺有異才緊急報案。此外，家屬還痛批記者都把曾華崇寫得很難聽。

錢櫃林森店日前發生火警6死悲劇，檢警針對營業場所電梯安檢深入調查後，意外掀出台北市政府官員收賄疑雲。北市府都發局建築管理工程處使用科業務承辦員曾華崇、周宗錡，涉嫌利用安檢營業場所電梯之便，向業者索賄。台北地檢於16日上午聲押曾男，並於當日晚間裁定曾60萬元交保。豈料在交保後7天，今即傳出曾華崇落水身亡消息。

曾男自從交保後，情緒就相當不穩定，家屬發現他疑似有自殺念頭，並痛批記者把他寫得很難聽。其實，曾男22日中午請假外出聲稱要找律師處理官司，期間妻子就不斷撥電話、傳簡訊給他說「你還好嗎？有事情要跟家裡講」，沒想到連傳了三封都被已讀，驚覺有異才報警求助。

據悉，曾男一家三口背景單純，他與妻子一同居住在大直區明水路一帶，妻子沒有工作，在家擔任家管，兒子則已出社會工作，平常在外租屋沒有與兩老同住。目前，警方根據基隆河水深水流研判，曾男比較可能投水的地點就在南湖大橋上，但仍待調閱監視器後釐清。

▲曾華崇兒子（左下）趕抵現場坐地痛哭。（圖／記者黃彥傑攝）



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►網美最愛x地表最強美白

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我