單日12小時來回泳渡龜山島！林家和「靠意志前進」成台灣第一人

▲倉管司機林家和（上圖左）12小時頭城外澳來回泳渡龜山島，是台灣單日頭城來回龜山島第一人。（圖／林家和提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「查甫郎48歲叫我兩棲部隊」，住新北市的48歲倉管司機林家和，18日單日12小時從宜蘭頭城外澳來回泳渡龜山島（直線來回22公里），成為台灣單日頭城來回龜山島第一人，林家和2019年即發願要挑戰泳渡龜山島，在1年體力準備後，6月6日泳渡登島成功，18日克服強勁且多變的海流，才完成單日來回壯舉。

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林家和雖然從小會游泳，但是在2019年加入游泳隊後，才下決心要挑戰單日來回泳渡龜山島，經1年的準備，6月6日先進行單趟挑戰，登島成功後，讓他更有信心。

18日清晨5時45分許，林家和從宜蘭頭城外澳沙灘躍入海中，在友人獨木舟戒護下，與南往北且多變的強勁海流拚搏，經耗時4小時45分不斷的修正方向終登島成功。休息40分鐘後，林家和再度躍入海中，在傍晚6時30分許，踏上外澳沙灘，能成就不可能的任務，林家和說剛開始還不確定自己是否辦到，一切都是靠意志在前進。

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