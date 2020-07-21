報復性消費來蘇澳！　8月1日起連12周抽iPhone送最大獎Gogoro

▲要復仇要報復性消費來蘇澳就對了，8月1日起連12周抽Gogoro、iPhone。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

搶攻振興券消費市場，刺激在地消費，活絡觀光產業，宜蘭蘇澳鎮公所首次舉辦「振興抽大獎」活動，蘇澳鎮長李明哲21日化身復仇者聯盟隊長，邀請遊客到蘇澳報復性消費衝一波，血拚一整夏，周周抽iPhone，最大獎Gogoro壹台，從8月1日起，連續12週的活動，總獎品金額超過30萬。

蘇澳鎮長李明哲表示，因疫情趨緩，各觀光產業無不摩拳擦掌、蓄勢待發，準備搶攻消費券市場，蘇澳鎮公所帶頭刺激消費，特別舉辦「振興抽大獎」活動，希望以誘人獎項及親民的消費門檻，鼓勵各地遊客到蘇澳消費，尤其本次活動首度串聯鎮內共13家觀光工廠及博物館，結合海洋活動遊程推廣、冷泉公共藝術小旅行等，一定會讓民眾到蘇澳玩得盡興、買得開心、吃的滿足。

蘇澳鎮「振興抽大獎」活動日期為8月1日至10月27日止，凡在活動期間內，於貼有辨識貼紙之活動合作商家消費滿百元以上，即可獲得戳章，集滿3個不同商家之戳章，該摸彩券即符合抽獎資格，鎮公所將從8月12日起每週三，於臉書粉絲頁「水水蘇澳」直播抽出iPhoneSE2壹支，總共11支，另外還有各大觀光工廠及博物館的獨家好禮加碼送，最大獎為Gogoro 2 Delight壹台，總價超過30萬的豐富獎項，歡迎各地遊客踴躍到蘇澳報復血拚、試手氣。

活動摸彩券及摸彩箱將設置於鎮內觀光工廠、博物館及鎮公所，包括一米特米食點心觀光工廠、奇麗灣珍奶文化館、宜蘭餅發明館、安永心食館、祝大漁物產文創館、樸豔辣椒美食文創館、蜡藝蜡筆城堡、大鯖魚夢工廠、瘋狂夢想藝術園區、白米木屐館、綺麗珊瑚博物館、珊瑚法界博物館，另外還有超過50家在地美食、伴手禮商家、餐廳、飯店陸續加入，最新商家名單，也歡迎查詢活動官網https://suao2020.com.tw/，或追蹤臉書「水水蘇澳」粉絲團，掌握最新活動資訊。