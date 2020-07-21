　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

報復性消費來蘇澳！　8月1日起連12周抽iPhone送最大獎Gogoro

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼要復仇要報復性消費來蘇澳就對了，8月1日起連12周抽Gogoro、iPhone。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲要復仇要報復性消費來蘇澳就對了，8月1日起連12周抽Gogoro、iPhone。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

搶攻振興券消費市場，刺激在地消費，活絡觀光產業，宜蘭蘇澳鎮公所首次舉辦「振興抽大獎」活動，蘇澳鎮長李明哲21日化身復仇者聯盟隊長，邀請遊客到蘇澳報復性消費衝一波，血拚一整夏，周周抽iPhone，最大獎Gogoro壹台，從8月1日起，連續12週的活動，總獎品金額超過30萬。

▲▼要復仇要報復性消費來蘇澳就對了，8月1日起連12周抽Gogoro、iPhone。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘇澳鎮長李明哲表示，因疫情趨緩，各觀光產業無不摩拳擦掌、蓄勢待發，準備搶攻消費券市場，蘇澳鎮公所帶頭刺激消費，特別舉辦「振興抽大獎」活動，希望以誘人獎項及親民的消費門檻，鼓勵各地遊客到蘇澳消費，尤其本次活動首度串聯鎮內共13家觀光工廠及博物館，結合海洋活動遊程推廣、冷泉公共藝術小旅行等，一定會讓民眾到蘇澳玩得盡興、買得開心、吃的滿足。

蘇澳鎮「振興抽大獎」活動日期為8月1日至10月27日止，凡在活動期間內，於貼有辨識貼紙之活動合作商家消費滿百元以上，即可獲得戳章，集滿3個不同商家之戳章，該摸彩券即符合抽獎資格，鎮公所將從8月12日起每週三，於臉書粉絲頁「水水蘇澳」直播抽出iPhoneSE2壹支，總共11支，另外還有各大觀光工廠及博物館的獨家好禮加碼送，最大獎為Gogoro 2 Delight壹台，總價超過30萬的豐富獎項，歡迎各地遊客踴躍到蘇澳報復血拚、試手氣。

▲▼要復仇要報復性消費來蘇澳就對了，8月1日起連12周抽Gogoro、iPhone。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼要復仇要報復性消費來蘇澳就對了，8月1日起連12周抽Gogoro、iPhone。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

活動摸彩券及摸彩箱將設置於鎮內觀光工廠、博物館及鎮公所，包括一米特米食點心觀光工廠、奇麗灣珍奶文化館、宜蘭餅發明館、安永心食館、祝大漁物產文創館、樸豔辣椒美食文創館、蜡藝蜡筆城堡、大鯖魚夢工廠、瘋狂夢想藝術園區、白米木屐館、綺麗珊瑚博物館、珊瑚法界博物館，另外還有超過50家在地美食、伴手禮商家、餐廳、飯店陸續加入，最新商家名單，也歡迎查詢活動官網https://suao2020.com.tw/，或追蹤臉書「水水蘇澳」粉絲團，掌握最新活動資訊。

ET快訊
快訊／彰濱半導體化學實驗室「測試笑氣」爆炸！2人輕重傷
白T男走廊「後仰跳投」下秒摔出欄杆墜樓　超駭人影片曝光
500萬雪佛蘭車主身分曝！山路遭撞左側全刮爛..修車費賠慘了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食好物好所在」出爐　美食令老饕驚艷

屏東職人町首創「堅持的職人」實境遊戲　歡迎民眾組隊體驗

玉里天堂路「瘋」起來！青禾音樂埕送限量毛巾　著農裝通通有

熱氣球活動垃圾量增加　饒慶鈴慰勞清潔隊員並贈禮券2萬元

報復性消費來蘇澳！　8月1日起連12周抽iPhone送最大獎Gogoro

台東大目釋迦每周一次鮮採直送　空運高價進軍香港市場

吃完火鍋現金、金融卡留店內　枋警求助郵局線上客服迅速找上失主　

台南安南醫院凌晨火警　消防安全設備發揮作用員工成功壓制火勢

發願行善！普光慈善會25日運作　謝惠仁：感謝大家給我機會

白河波麗士結合地方特性及產業活動　深耕在地警政服務

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食好物好所在」出爐　美食令老饕驚艷

屏東職人町首創「堅持的職人」實境遊戲　歡迎民眾組隊體驗

玉里天堂路「瘋」起來！青禾音樂埕送限量毛巾　著農裝通通有

熱氣球活動垃圾量增加　饒慶鈴慰勞清潔隊員並贈禮券2萬元

報復性消費來蘇澳！　8月1日起連12周抽iPhone送最大獎Gogoro

台東大目釋迦每周一次鮮採直送　空運高價進軍香港市場

吃完火鍋現金、金融卡留店內　枋警求助郵局線上客服迅速找上失主　

台南安南醫院凌晨火警　消防安全設備發揮作用員工成功壓制火勢

發願行善！普光慈善會25日運作　謝惠仁：感謝大家給我機會

白河波麗士結合地方特性及產業活動　深耕在地警政服務

店家改4次遊戲規則只因「太會敲」　他當場理論：做生意哪有在唬爛的

報復性出遊注意「恙蟲病流行中」近4週增60例集中花東、離島

彰濱半導體化學實驗室「測試笑氣」爆炸！　1員工手臂撕裂傷送醫

爸上班前「襪子放頭頂」祈福：讓我好狗運　網笑翻：忘記繞3圈

中和公寓9死縱火案　緬甸華僑判賠死者子女1166萬餘元

動滋券之亂已過！開放第2天　超過百萬民眾登記成功

改變蔬果579注重原則！營養師授新潮「彩虹飲食法」　腸道菌生成有效控管食慾

客廳驚見巨型「洋芋片怪客」　貪吃大頭被卡住...爸傻眼：么鬼啊

他4秒賺你1年薪水！　世界一半財富掌握在26人手上

只賣到8/31！八月堂「芒果可頌」新上市　酸甜芒果泥咬下就炸出

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

地方熱門新聞

澎湖計程車司機超正！他一上車推爆

逼走基地台斷訊　嘉縣水上鄉訊號回來了

租車爽玩澎湖　他忘記一動作被討5500

澎湖租車行「機車被掃光」！萬人塞街頭

澎湖綠蠵龜疑遭螺旋槳擊中　背殼爆裂亡

萬人登島！澎湖居民嚇：晚上竟大塞車

公車候車區竟在鐵道上　議員請命改善

愛妻族潘永吉種紅毛丹　解馬來西亞妻相思愁

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

騎士撞路樹 　138萬Ninja H2重機快成廢鐵

搶搭三倍券熱潮開啟國旅城市互惠模式

普光慈善會25日運作　謝惠仁：感謝大家給機會

全中運台東代表隊成績亮眼　已奪9金

9歲兒為抓魚掉入埤塘　母救子溺死

更多熱門

相關新聞

平交道黃網線違停...駕駛收罰單驚呆！民代出面抱屈

平交道黃網線違停...駕駛收罰單驚呆！民代出面抱屈

宜蘭五結鄉中興路平交道黃網線違停，今（2020）年1至7月間開罰6件，機車罰1.5萬元、汽車罰3.4萬元，這平交道常是火車雙向通行，遮斷器上上下下，常讓駕駛卡在黃網狀線上，後方又有車隊進退不得，不違停就得闖平交道，21日地方民代為被檢舉受罰，一張就幾乎去掉1個月大半薪水的駕駛喊冤。

羅東及宜蘭運動公園自行車道立體交叉串連啟用

羅東及宜蘭運動公園自行車道立體交叉串連啟用

三倍劵+免費入園發威　太平山連2天破4千人

三倍劵+免費入園發威　太平山連2天破4千人

宜蘭「行動水保車」走入社區　免費法規諮詢

宜蘭「行動水保車」走入社區　免費法規諮詢

單日12小時來回泳渡龜山島！林家和成台灣第一人

單日12小時來回泳渡龜山島！林家和成台灣第一人

關鍵字：

宜蘭蘇澳報復性消費

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面