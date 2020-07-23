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詐團「6點教戰守則」！他秒喊「只剩1粒」激母愛　交15女友沒人上當…結局慘爆

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▲桃園市林姓男子去年服役期間上網認識男大生，相約見面出遊，林卻在車上露鳥還強拉男大生撫摸挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子加入詐騙集團，騙稱自己睪丸切除一顆，想藉此激發女子母愛，但卻無人上當，法官判刑1年2個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中一名男子加入一個「假戀愛真詐財」集團，在網路上盜用型男照後，向海外華人女性詐財，除了宣稱自己是香港某公司高階經理外，還謊稱自己曾車禍導致睪丸一顆被切除，想藉此激發對方母性，而男子一共接交了15名女網友，但卻無一上鉤，最後還被警方查獲。法官審理後，依加重詐欺未遂罪判處1年2月徒刑。

判決書指出，一名蕭姓男子因缺錢花用，於是與暱稱「蕭邦」的男子組成詐騙集團，並專找海外華人女性下手，以「假戀愛真詐財」方式詐財，並由蕭邦提供2萬4000元至4萬5000元不等的金額給集團成員當生活費用，及提供器材設備，而蕭男則負責找地點及召募成員，而男子阿偉(化名)及其他5名成員2017年8月前後加入該團隊。

加入後，阿偉先是在網路上盜用型男照，並向對方謊稱是台灣派駐香港投資公司的高階主管，從事企業管理、期貨投資及農產品進出口等工作，取得對方信任後，再以投資等藉口，向女子詐財。

有趣的是，集團首腦蕭男更提供6點教戰守則，教導集團成員講述自己悲慘的感情史、感情觀念、身體受傷經歷、農產品進出口經營獲利方式、對於未來規劃、介紹香港著名景點等，而阿偉一聽，便向女子謊稱，自己曾經車禍，導致右腳骨折及睪丸切除一顆等，以及前女友結婚前發現得腦癌過世，將自己塑造的相當悲慘，想藉此激發對方母性，而因此上當。

不過，儘管阿偉說得再頭頭是道，他所結交的15名女子皆無一上當，還被警方查獲，而其中6名共犯被法官判刑1年至2年10月不等徒刑，但阿偉卻逃亡被通緝，直到落網後才由台中檢方另行起訴。

法官審理時，阿偉坦承犯行，而因無人受騙，法官認定是加重詐欺未遂，因此依法將他判刑1年2個月。全案可上訴。

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