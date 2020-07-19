「區塊鍊」投資詐騙！宜蘭女電子新貴3個月遭詐200萬　300人遭詐億元

▲詐騙集團創設ENAI平台吸金，聲稱區塊鍊交易可獲利回本，輕信民眾都慘賠血本無歸。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有詐騙集架設ENAI 區塊鍊投資平台，打著不實廣告：「只要每個月定期繳3,000元，就能保證獲利，每個月利潤高達30%，讓自己增添一份被動化的收入」。警方指出，歹徒以如此誘人的標語，吸引民眾投資，刑事警察局165反詐騙諮詢專線統計，自7月6日至7月12日止，已有超過300人報案，財損金額高達1億元。

▲詐騙集團創設ENAI平台吸金，聲稱區塊鍊交易可獲利回本，輕信民眾都慘賠血本無歸。（圖／記者張君豪翻攝）

宜蘭縣1名27歲從事電子業彭小姐，於今年4月經由LINE群組介紹投資（該集團推廣網址 https://entony1491.webnode.tw/，警方發現歹徒設計APP 下載、iOS、Android皆有載點），誆稱投資虛擬貨幣，該程式會自動偵測貨幣價高低、自動買賣貨幣、自動更換交易所、自動搜尋利差平台、獲利回報等。

彭女因輕信對方的獲利話術，從今年4月至6月間以臨櫃匯款、網路轉帳等方式入金20餘筆，直到7月6日該平台公告遭駭客攻擊，彭女無法出金，驚覺受騙，損失超過200萬元。

刑事警察局呼籲，歹徒假投資詐騙手法，被害人通常係透過「網路」接觸詐騙訊息（如LINE、FB、交友軟體等），所以提醒民眾不要輕信「網友」，並慎選合法投資管道，投資一定有風險，沒有穩賺不賠、保證獲利的投資，民眾千萬不要拿自己的荷包做試驗，有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線。

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