賴清德接見日本駐台代表　期盼雙方加強合作公衛防疫

▲賴清德23日接見日本駐台代表泉裕泰。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者蘇晏男／台北報導

副總統賴清德23日上午接見日本駐台代表泉裕泰。賴清德在臉書表示，他感謝日本發聲支持台灣參與世界衛生大會（WHA），而泉裕泰則相當感佩台灣在新冠肺炎防疫上的傑出表現，疫情爆發後，台日也有互助機制，再次見證台日友誼的緊密與強韌。

賴清德指出，他今天上午接見泉裕泰，特別感謝日本發聲支持台灣參與WHA，盼台日兩國持續深化各項合作，「台日情誼深厚，有密切的災防合作，每當兩地發生災害時，雙方人民均互相扶持，共度難關」。

賴清德透露，泉裕泰對於台灣在新冠肺炎防疫的傑出表現相當感佩，而疫情爆發後，雙方也有互助機制，再次見證台日友誼的緊密與強韌。

賴清德表示，期盼未來台日在公衛防疫方面能持續加強合作，包括疫情資訊分享、疫苗與藥品研究開發、醫療專家交流等建立直接聯繫管道，共同維護人類的健康與安全。

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