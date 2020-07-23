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175萬人瘋國旅！花蓮「伴手禮被掃光」　旅客太多⋯業者只好手洗床單

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▲▼花蓮東大門夜市30日晚間來客數超過1萬，是自疫情爆發以來人流首度破萬。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮東大門夜市人潮眾多。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者李宜秦／台北報導

安心旅遊補助上路，國旅人潮大爆發，至21日已有175萬人次響應，其中住宿旅客最多的縣市就是花蓮縣。花蓮民宿業者表示，近期花蓮旅客爆量，知名伴手禮奶油酥條被掃空，洗衣工廠無法負荷大量業務，旅宿業者只能自行手洗床單。

交通部觀光局表示，安心旅遊計畫參與業者，占比全台逾7成，為歷來補助最多，目前截至7月21日已使用補助房間數約70萬間房，住宿人數約175萬人次。其中使用補助情形最熱烈的前五名縣市依序為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、澎湖縣。

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▲▼花蓮立川漁場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮景色優美，是國人國旅首選。（圖／記者蔡玟君攝，下同）

旅客最多的花蓮現在可說是人滿為患，在花蓮經營民宿的業者表示，近期花蓮許多餐廳一位難求，知名伴手禮奶油酥條每種口味都被掃空。連洗衣工廠都難以負荷大量業務，導致旅宿業者必須自行手洗床單、被套，洗衣業者無奈表示，近期是整日加班趕工，卻還是洗不完。

該業者指出，由於前陣子疫情爆發，旅宿業裁撤許多房務人員，如今國旅人潮爆發，房務集團卻調不到人，每人的業務量又因此增多，壓力相當大。

▲▼花蓮立川漁場。（圖／記者蔡玟君攝）

另有業者表示，過去補助都會有固定收件負責人，協助各大旅宿業申請補助款，不過這次卻仍不知道要向誰寄件。對此，花蓮旅館公會理事長陳義豐解釋，縣府已有公告，8月1日至15日間，需寄件至縣府，由縣府統一收取，後續負責人會再另行公告。

陳義豐強調，過去有許多民宿業者送件的資料不齊全，導致被退回，因此不是送件後就可以等著領錢，還需確認文件沒有錯誤，補助款才可申請到，他表示，部分業者可能搞不清楚狀況，才會出現誤會。

▲▼旅客人數太多，花蓮民宿業者只能手洗床單。（圖／民宿業者提供）

▲▼旅客人數太多，花蓮民宿業者只能手洗床單。（圖／民宿業者提供）

▲▼旅客人數太多，花蓮民宿業者只能手洗床單。（圖／民宿業者提供）

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