疫情改變教學！元智大學推「智慧校園」　用APP點名、找停車位





▲元智大學召開新學年招生記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎擾亂世界秩序，連校園內的教學方式，也因疫情有所改變。元智大學校長吳志揚今（23日）指出，未來將發展智慧校園，將建智慧感測網路，蒐集大量校園數據，藉由大數據與深度運算和雲端服務，讓數據成為校園管理優化的參考依據。

吳志揚說明，為了發展智慧校園，未來不只布建智慧感測網路，蒐集大量校園數據，更藉由大數據與深度運算和雲端服務，讓這些數據不只成為校園管理優化的參考依據，也是學生學習的實驗場域，利用智慧感測網路，蒐集校內各角落的環境狀態、空氣品質，如PM2.5數據，二氧化碳、溫濕度等，也在每個系所、大樓、宿舍設置智慧電表，來追蹤用電消耗。

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吳志揚也提到，元智向以資通訊聞名，在人工智慧、物聯網、大數據等方面著力極深，學生對外參加獎項也有非常亮眼成績表現，除為國內第一所具國際聲望的英語教學外，106學年首創國內以新雙語（英語與程式語言）教學，全校必修程式語言課程（中語系也不例外），符合大數據數位時代及人工智慧崛起之所需，也是未來經濟模式的重點。

▲元智大學工學院院長謝建興。（圖／記者湯興漢攝）

吳志揚也說，疫情過後，學校也要思考調整教學方式，智慧校園與智慧教室已是勢在必行，「智慧校園物聯網」是基於AIoT的規劃，目前平台包括智慧停車位監控、智慧環境監控以及智慧教室。目前元智先以電通學院為學習場域，並將擴及各學院及全校。

吳志揚進一步以大家熟悉的手機即時通訊LINE APP說明，以LINE聊天機器人來作為即時監控操作的介面。使學生可藉由實作學習物聯網、人工智慧、及大數據應用等相關知識及應用，達成培育人工智慧與物聯網科技人才的目標。師生可透過LINE，直接連上《智慧停車位監控》、《智慧環境監控》、或《智慧教室》來使用「智慧校園物聯網」以即時獲取校園內的相關資訊。

另外，也可讓學生利用手上的智慧裝置，達到互動學習的應用，包含與免費開放的Moodle課程管理系統整合、支援課堂內線上即時小考、課堂自動點名、課堂師生互動等功能。整合各項資訊設備以及數位科技的方法，透過完善的網路通訊技術， 並運用各種數位教材、學習資源及教學方法， 提供一個敎學更有效率、學習更有成效、城鄉沒有落差、對地球更友善且能培養學生更高層的學習成效。

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